Per Audi si apre ufficialmente un nuovo capitolo della propria storia sportiva. Il marchio dei quattro anelli fa il suo debutto in Formula 1 in occasione del Gran Premio d’Australia, inaugurando una presenza che rappresenta molto più di una semplice partecipazione al campionato.

Per l'occasione i piloti dell’Audi Revolut F1 Team, Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto, hanno presentato la nuova Audi RS 5 presso il circuito di Albert Park. Il modello Audi Sport inaugura una nuova era per Audi perchè questo modello rappresenta la prima RS plug-in della storia.

“La nostra prima stagione in Formula 1 rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo della storia Audi, non solo in pista”, afferma Gernot Döllner, CEO di AUDI AG. “Vogliamo dimostrare cosa sia possibile ottenere quando si lavora duramente insieme verso un obiettivo condiviso. In questo sport, dove ogni millesimo conta, l’efficienza è fondamentale. La Formula 1 ci insegna che precisione e lavoro di squadra sono la chiave del successo. Affrontiamo questa sfida con coraggio, considerandola una spinta e uno stimolo per migliorarci ogni giorno”.