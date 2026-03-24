Auto, Subito prima piatafforma di re-commerce in Italia, 2,8 mln utenti unici giornalieri (+8,3%)

Il 2025 è stato un anno molto importante per Subito, che ha raggiunto il traguardo dei 18 anni, confermandosi prima piattaforma di re-commerce in Italia. Subito mantiene la propria leadership nella second hand grazie a una community composta da 2,8 milioni di utenti unici giornalieri (in crescita dell’8,3% rispetto al 2024), 1,8 miliardi di visite (+5,1%) e 7 milioni di download dell’app. Ma, soprattutto, la piattaforma conferma il proprio Dna motori, che la contraddistingue dall’inizio della sua avventura, quando era ancora una start-up formata da un team di sole quattro persone. Subito Motori, infatti, si posiziona come punto di riferimento leader per ogni esigenza legata alla mobilità, e in particolare per chi cerca un’auto usata, come dimostrano i numeri: nel 2025, la sezione Motori ha visto quasi 1,3 miliardi di ricerche (con una crescita del 5% rispetto al 2024), 700 milioni di visite (+18%) e 1,2 milioni di utenti unici giornalieri (+25%).

Anche nel 2025, la categoria Auto si conferma quella più visitata dagli utenti in piattaforma, con una crescita del 19,4% rispetto al 2024, grazie a una community davvero variegata, formata da 250.000 utenti privati e da 8.000 concessionari e rivenditori professionali, e grazie a oltre 500.000 annunci live ogni giorno, che rendono Subito Motori il parco auto più grande d’Italia. E anche il più vivace: grazie a Subito è stata venduta un’auto usata ogni 3 minuti. La categoria Auto ha visto nel 2025 oltre 700 milioni di ricerche (+ 3% rispetto al 2024), 350 milioni di visite (+16,7%) e oltre 650.000 utenti unici giornalieri (+24%).

"Il Dna motori è da sempre radicato in Subito. La nostra categoria Auto rappresenta oggi uno dei canali più efficaci per mettere in connessione domanda e offerta, facilitando l’incontro tra chi desidera acquistare un’auto e chi intende venderla, siano essi privati o operatori professionali. Il nostro obiettivo è rispondere in modo puntuale alle esigenze di tutti gli utenti: che si tratti di una km0 o di un’auto storica, di una entry level o di un’auto premium, di rispondere a un bisogno o di realizzare un sogno, Subito Motori è il posto giusto per dare valore all’unicità di ogni veicolo usato", sottolinea Francesco Gaziano, Cheif Marketing Officer di Subito.

Non solo auto, Subito Motori rappresenta la mobilità a 360°, come dimostra la seconda categoria più visitata in piattaforma: Moto e Scooter, che segna un +12,6% rispetto al 2024, con 330.000 annunci live ogni giorno. Veicoli Commerciali è la categoria che cresce di più, con un aumento del 42,5%, piazzandosi al sesto posto tra quelle più visitate e confermando Subito Motori come partner ideale per i professionisti che hanno bisogno di mezzi di lavoro affidabili e convenienti. Altre due categorie in crescita, che incarnano gli ideali di passione e libertà nel mondo della mobilità, sono Nautica (+21%) e Caravan&Camper (+34%). Inoltre, Accessori Auto si conferma una categoria molto ricercata, al nono posto (in crescita del 4%), con il maggior numero assoluto di annunci live ogni giorno (1 milione), così come Bici, al decimo (+3%). Infine, molto particolare la situazione di Accessori Moto, che si piazza al tredicesimo posto tra le categorie più cercate (+7%), ma al quarto per numero di compravendite (+24,3%).

Nel 2025, sulla base di 700 milioni di ricerche, le city car sono risultate le più cercate dagli automobilisti italiani, in linea con le classifiche di vendita: al primo posto guida la classifica l’intramontabile Panda, seguita dalla 500 e dalla tedesca Golf che chiude il podio. Novità interessante di quest’anno, Panda entra in classifica anche nella versione 4x4 (al 5° posto) e 500 nella versione X (al 10°). Non mancano tuttavia le auto premium, come Audi A3 (6° posto) e Alfa Giulietta (8°).

Per quanto riguarda le ricerche per casa automobilistica, la trazione si conferma tutta tedesca. Ai primi tre posti tra i brand più cercati su Subito Motori troviamo BMW, seguita da Mercedes e Audi. Il mercato della second hand, infatti, rappresentare spesso il primo accesso a brand di fascia alta, offrendo la possibilità di guidare l’auto sognata. Guardando ai brand che crescono maggiormente, da segnalare il balzo di Toyota (6°posto), con il 30% di ricerche in più rispetto al 2024. Ma il brand che è cresciuto di più è Cupra, che segna addirittura un +43%. Infine, anche se fuori top500 e con numeri decisamente più piccoli, è possibile intercettare un trend emergente: la crescita dei brand cinesi come Jaecoo (+985%), Omoda (+469%) e Byd (+418%), che dimostrano come l’interesse degli italiani sia in forte crescita grazie probabilmente a prezzi competitivi e a una tecnologia che sta superando i pregiudizi