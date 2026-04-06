circle x black
Cerca nel sito
 

BMW iX3 40: l’elettrica d’accesso che alza il livello

sponsor

BMW iX3 40: l’elettrica d’accesso che alza il livello
06 aprile 2026 | 09.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La nuova BMW iX3 40 amplia la gamma del SUV elettrico della Casa bavarese introducendo una versione di accesso che non rinuncia a contenuti tecnici e autonomia.

CTA

A poche settimane dal debutto del modello, questa variante si inserisce nella strategia Neue Klasse, portando con sé un’evoluzione concreta sul fronte dell’efficienza e della gestione energetica.

Sotto la carrozzeria della BMW iX3 40 prende forma la piattaforma con tecnologia eDrive Gen6, progettata attorno a un’architettura a 800V. Il sistema prevede un motore sincrono elettrico montato sull’asse posteriore, capace di sviluppare 235 kW (320 CV) e 500 Nm di coppia.

Le prestazioni restano in linea con le aspettative del segmento: lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 5,9 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 200 km/h.

A fare la differenza è soprattutto il lavoro sull’efficienza. Il consumo medio dichiarato si attesta su 14,6 kWh/100 km, mentre l’autonomia raggiunge i 635 km nel ciclo WLTP, un valore che posiziona la BMW iX3 40 tra le proposte più competitive della categoria.

Tecnologia e autonomia della BMW iX3 40

Il cuore del sistema è la batteria ad alta tensione da 82,6 kWh, che introduce celle cilindriche agli ioni di litio con densità energetica superiore rispetto alla generazione precedente.

L’adozione della struttura cell-to-pack e l’integrazione della batteria come elemento strutturale del veicolo consentono di ridurre peso e complessità costruttiva, migliorando al tempo stesso rigidità e sicurezza.

Sul fronte della ricarica, la piattaforma a 800V permette prestazioni di alto livello. La potenza massima in corrente continua arriva a 300 kW: in condizioni ideali, bastano 10 minuti per recuperare fino a 300 km di autonomia.

Il passaggio dal 10 all’80% avviene in circa 21 minuti. In corrente alternata, la ricarica di serie è a 11 kW, con possibilità di arrivare a 22 kW in opzione, riducendo i tempi complessivi a poco più di quattro ore.

Non manca la ricarica bidirezionale, che consente alla vettura di funzionare come sistema di accumulo energetico domestico o come fonte di alimentazione esterna, ampliando l’utilizzo oltre il semplice spostamento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bmw bmw ix3 auto elettriche
Vedi anche
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video
Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video
Maltempo, frana sulla strada: Agnone isolata - Video
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza