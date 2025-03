BMW compie un importante passo avanti nell’era dei Software-Defined Vehicle (SDV) con una nuova architettura elettronica che introduce quattro computer ad alte prestazioni, i cosiddetti “super cervelli”. Questa tecnologia garantirà maggiore potenza di calcolo, efficienza e scalabilità per tutte le varianti di propulsione della gamma Neue Klasse.

I quattro super cervelli gestiscono infotainment, guida automatizzata, dinamica di guida e funzioni essenziali come climatizzazione e accesso al veicolo. Questa tecnologia offre una potenza di calcolo 20 volte superiore rispetto agli attuali modelli BMW, permettendo aggiornamenti software continui e servizi basati sull’intelligenza artificiale.

Secondo Frank Weber, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG: "La nostra architettura elettronica avanzata consentirà a tutti i futuri modelli BMW di restare sempre aggiornati grazie agli upgrade over-the-air, garantendo funzionalità all’avanguardia nel tempo."

BMW ha ridotto il cablaggio del 30% grazie a un’architettura zonale, eliminando 600 metri di cavi rispetto ai modelli precedenti. Ogni veicolo sarà suddiviso in quattro zone principali (anteriore, centrale, posteriore e tetto), collegate ai super cervelli tramite connessioni dati ad alta velocità.

Un ulteriore passo verso l’efficienza è rappresentato dagli Smart eFuses, fusibili digitali che sostituiscono fino a 150 fusibili tradizionali. Questo sistema di gestione intelligente dell’energia riduce i consumi del 20%, ottimizzando le diverse modalità operative del veicolo come guida, ricarica e aggiornamenti software.

Alla base della Neue Klasse c’è un’architettura software altamente scalabile, progettata per garantire aggiornamenti costanti senza la necessità di riprogettare il sistema per ogni nuova generazione di veicoli. Il cuore dello sviluppo è CodeCraft, una piattaforma basata sul cloud con un’infrastruttura capace di gestire fino a 75.000 CPU virtuali e supportare oltre 10.000 sviluppatori software in contemporanea.

Il futuro della BMW Neue Klasse

Il primo modello completamente elettrico della Neue Klasse entrerà in produzione entro la fine dell’anno nello stabilimento di Debrecen (Ungheria).