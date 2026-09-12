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BONTU debutta al Salone Auto Torino con minicar e veicoli commerciali elettrici

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BONTU debutta al Salone Auto Torino con minicar e veicoli commerciali elettrici
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12 settembre 2026 | 10.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

BONTU sceglie il Salone Auto Torino 2026 per presentarsi per la prima volta alla manifestazione piemontese con la propria gamma di quadricicli elettrici. Il costruttore cinese, importato e distribuito in Italia da Little City Car, sarà protagonista con due minicar e un mini-veicolo commerciale destinato alla logistica urbana.

La proposta comprende innanzitutto la BONTU BTE05, modello che ha concluso la fase di sviluppo dopo l'anteprima europea dello scorso maggio. Lunga tre metri, può essere configurata con due oppure quattro posti e raggiunge una velocità massima di 90 km/h. Sono previste batterie da 13,9 e 18,1 kWh, alle quali corrispondono autonomie dichiarate rispettivamente di 170 e 222 km.

BONTU: dalle minicar elettriche alla logistica urbana

La seconda proposta è BTE09, pensata anche per un pubblico più giovane. La versione L6e-BP, guidabile dai 14 anni, è limitata a 45 km/h e dispone di una batteria da 7,68 kWh per 130 km di autonomia. La L7e-CP, accessibile dai 16 anni, raggiunge invece 75 km/h e offre fino a 150 km grazie all'accumulatore da 10 kWh.

Completa la gamma BTE03, mini-veicolo commerciale elettrico sviluppato per le consegne dell'ultimo miglio. Disponibile Cargo con vano chiuso oppure con cassone apribile su tre lati, misura 3,56 metri e offre una portata di 340 kg. Il motore sviluppa 7,5 kW e 60 Nm, mentre la velocità massima è di 81 km/h. La batteria da 8,35 kWh consente un'autonomia dichiarata compresa tra 80 e 100 km e può raggiungere l'80% della carica in 90 minuti.

Tutti i veicoli sono omologati secondo il Regolamento UE 168/2013 nelle rispettive categorie L6e e L7e. La presenza a Torino rafforza la strategia europea di BONTU, che ha già indicato anche la possibilità di avviare una produzione direttamente in Europa nei prossimi anni.

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