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Brembo, a Eicma 2026 debutta la prima collezione lifestyle

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Brembo, a Eicma 2026 debutta la prima collezione lifestyle
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03 novembre 2026 | 06.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Brembo debutta nel lifestyle con una collezione di abbigliamento e accessori presentata a Eicma 2026. La proposta comprende sette prodotti che riprendono elementi dell’identità del marchio e del suo legame con le competizioni, traducendoli in grafiche, materiali e dettagli destinati all’uso quotidiano.

A guidare il progetto è il principio creativo “ Obsessed by Details ”, che trasferisce nell’abbigliamento l’attenzione alla precisione del brand. “La precisione è da sempre parte dell’identità Brembo”, dichiara Mauro Piccoli, direttore marketing dell’azienda.Materiali, proporzioni, grafiche e finiture sono studiati con cura, mentre elementi dell’heritage Brembo vengono reinterpretati in chiave contemporanea attraverso il linguaggio della moda”.

La gamma spazia dalle T-shirt alle felpe, fino a overshirt, cappellino, gilet e zaino monospalla. Tra i capi, la Caliper Tee riproduce in forma grafica la pinza freno Brembo ed è proposta in tre colori: grigio, bianco e verde. La felpa con cappuccio Embro Hoodie e la Crewneck Speed richiamano il mondo racing e il tema della velocità, mentre l’Overshirt completa la proposta con un capo pensato per un utilizzo versatile.

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