Brembo fornirà nel 2025, per il decimo anno di fila, i propri sistemi frenanti personalizzati a tutti i 22 piloti del 24° campionato di MotoGP. Gli 11 team si affidano quindi alle performance, affidabilità e sicurezza dei componenti Brembo come pinze freno, dischi freno, pompe freno, pompe frizione e pastiglie.

Per quanto riguarda i dischi freno, i piloti potranno scegliere tra varie soluzioni in carbonio, in base al loro stile di guida e preferenze personali. Tra le soluzioni più apprezzate, vi è quella con il disco alettato, poiché permette un maggiore smaltimento termico. Il disco ha un peso di 1,4 kg e deve mantenere una temperatura di esercizio compresa tra 250° e 850°.

Durante la stagione, Brembo offrirà anche soluzioni tecniche personalizzate per ogni pilota, in base allo stile di guida, alle caratteristiche del tracciato e alla strategia di gara.

Il 2025 sarà un anno speciale per Brembo perchè celebra 50 anni di eccellenza nel Motorsport.

Era il 1975, quando Brembo fornisce i primi dischi in ghisa in Formula 1 alla Scuderia Ferrari e Niki Lauda a bordo della storica 312 T vince subito il titolo piloti. Subito dopo nel 1976, Brembo entra anche nelle competizioni a due ruote, fornendo le pinze freno al Team Suzuki-Gallina nella classe 500.

Da allora per Brembo è stato mezzo secolo di innovazioni e successo con oltre 700 titoli mondiali vinti nelle principali competizioni.