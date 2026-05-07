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Brembo Sensify entra in produzione

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Brembo Sensify entra in produzione
07 maggio 2026 | 18.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Brembo porta su strada Sensify, la nuova piattaforma di frenata intelligente che segna un passaggio concreto verso l’automotive software-defined. Il sistema è ufficialmente entrato in produzione di serie su un importante costruttore globale, confermando la maturità industriale di una tecnologia destinata a ridefinire gli standard del settore.

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Sensify rappresenta un cambio di approccio: abbandona l’architettura tradizionale per adottare una soluzione by-wire, priva di circuito idraulico e capace di gestire in modo indipendente la frenata su ciascuna ruota. Il risultato è una modulazione più precisa e continua, con benefici evidenti in termini di stabilità, controllo e sicurezza, anche nelle condizioni di guida più complesse.

Tecnologia software-defined e controllo totale della frenata

Il sistema nasce per integrarsi con le nuove architetture digitali dei veicoli, supportando sia i più evoluti sistemi di assistenza alla guida sia le applicazioni legate alla guida autonoma. L’hardware di nuova generazione lavora insieme a un software adattabile, permettendo ai costruttori di sviluppare funzionalità avanzate lungo tutto il ciclo di vita del veicolo.

A differenza delle soluzioni tradizionali, Sensify gestisce l’intero ecosistema del lato ruota, coordinando ogni intervento frenante in modo intelligente. Questo consente una risposta più efficace e personalizzata, migliorando non solo la sicurezza, ma anche il comfort di guida.

Il progetto si inserisce in un contesto di forte evoluzione verso sistemi elettromeccanici, distinguendosi per la sua scalabilità e per la capacità di adattarsi a diverse piattaforme. Non è un semplice componente, ma una piattaforma tecnologica pensata per diventare riferimento nel medio periodo.

Brembo ha già siglato ulteriori accordi commerciali, con l’obiettivo di equipaggiare centinaia di migliaia di veicoli ogni anno. Un passo che rafforza la visione del gruppo: contribuire a una mobilità sempre più sicura, con l’ambizione dichiarata di arrivare a un futuro senza incidenti.

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brembo Sensify frenata by wire sistemi frenanti
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