Nel mese di giugno 2025 BYD consolida la propria presenza sul mercato italiano, raggiungendo una quota dell’1,7% con 2.535 immatricolazioni tra vetture e veicoli commerciali leggeri, segnando un +12,8% rispetto a maggio. Il primo semestre dell’anno registra un totale di 10.819 unità vendute, confermando un trend di crescita solido e continuo.

Uno dei principali fattori di successo è rappresentato dalla DOLPHIN SURF, city car 100% elettrica che in meno di due mesi ha totalizzato oltre 1.200 ordini in Italia. La gamma BYD continua a conquistare spazio nel comparto passenger car, con 1.916 vetture immatricolate e una quota dell’1,44%, grazie anche alla presenza di modelli tecnologicamente avanzati come il SUV ibrido plug-in SEAL U DM-i.

Sul fronte delle alimentazioni, BYD si conferma leader nel segmento NEV (BEV + PHEV)

Con una quota del 10,9% a giugno, mentre mantiene la leadership anche nel cumulato annuo con una quota del 10,5% e 9.513 immatricolazioni.

Il marchio guida il segmento PHEV con il 15,1% del mercato mensile e il 15,3% su base annua, trainato dalla SEAL U DM-i.

Nei veicoli full electric (BEV), BYD si posiziona al secondo posto con 473 unità vendute, registrando un aumento del 26,5% rispetto al mese precedente.

Anche nei veicoli commerciali elettrici leggeri (LCV BEV), il marchio conquista risultati di rilievo: 619 unità immatricolate e una quota del 43%, che equivale al 3,3% del mercato totale LCV. Questi numeri confermano la capacità dell’azienda di rispondere alle esigenze della mobilità sostenibile anche nel comparto professionale.

La rete di vendita è in forte espansione, con l’obiettivo di superare i 40 dealer e 105 store entro la fine del 2025.