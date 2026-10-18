CHERY debutta sul mercato italiano con la nuova Tiggo 8 CSH Super Hybrid, SUV plug-in hybrid a sette posti che abbina una motorizzazione elettrificata a un abitacolo spazioso e una dotazione tecnologica completa. L'arrivo nelle concessionarie è previsto a novembre, con due allestimenti denominati Pure e Premium.

Lunga 4,72 metri, con un passo di 2,71 metri, la Chery Tiggo 8 offre una configurazione interna 5+2 e un bagagliaio con capacità dichiarata da 494 a 1.022 litri.

Il sistema propulsivo combina un quattro cilindri turbo benzina 1.5 TGDi a ciclo Miller da 143 CV con due unità elettriche, una dedicata alla trazione e l'altra alla generazione di energia. La potenza complessiva raggiunge 279 CV e 365 Nm di coppia, trasmessi alle ruote anteriori attraverso il cambio ibrido DHT150.

L'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 9 secondi, mentre la velocità massima raggiunge 180 km/h.

CHERY Tiggo 8 CSH: autonomia, ricarica e dotazioni

La batteria LFP da 18,4 kWh consente di percorrere 90 chilometri in modalità elettrica nel ciclo WLTP, che diventano 125 nell'utilizzo urbano. Con il serbatoio da 60 litri, l'autonomia complessiva supera 1.050 chilometri.

Il consumo ponderato dichiarato è di 2,5 l/100 km, mentre a batteria scarica sale a 6,0 l/100 km. La ricarica supporta fino a 40 kW in corrente continua, permettendo di passare dal 30 all'80% in appena 20 minuti. In alternata, con potenza massima di 6,6 kW, occorrono circa tre ore e mezza.

L'allestimento Pure comprende cerchi da 19 pollici, touchscreen da 15,6 pollici, Apple CarPlay e Android Auto wireless, climatizzatore bizona, sedili anteriori riscaldati e telecamera panoramica a 540 gradi. La sicurezza include cruise control adattivo, frenata automatica d'emergenza e monitoraggio dell'angolo cieco.

La Premium aggiunge head-up display a realtà aumentata, tetto panoramico apribile, impianto audio con dodici altoparlanti, sedili ventilati e funzione massaggio per il passeggero anteriore. Gli airbag passano da sette a nove.

La garanzia copre la vettura per sette anni o 150.000 chilometri e le componenti elettrificate per otto anni o 160.000 chilometri.