circle x black
Cerca nel sito
 

CHERY Tiggo 8 CSH Super Hybrid: 7 posti e 90 km in elettrico

sponsor

CHERY Tiggo 8 CSH Super Hybrid: 7 posti e 90 km in elettrico
Segui Adnkronos su Google
18 ottobre 2026 | 16.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

CHERY debutta sul mercato italiano con la nuova Tiggo 8 CSH Super Hybrid, SUV plug-in hybrid a sette posti che abbina una motorizzazione elettrificata a un abitacolo spazioso e una dotazione tecnologica completa. L'arrivo nelle concessionarie è previsto a novembre, con due allestimenti denominati Pure e Premium.

Lunga 4,72 metri, con un passo di 2,71 metri, la Chery Tiggo 8 offre una configurazione interna 5+2 e un bagagliaio con capacità dichiarata da 494 a 1.022 litri.

Il sistema propulsivo combina un quattro cilindri turbo benzina 1.5 TGDi a ciclo Miller da 143 CV con due unità elettriche, una dedicata alla trazione e l'altra alla generazione di energia. La potenza complessiva raggiunge 279 CV e 365 Nm di coppia, trasmessi alle ruote anteriori attraverso il cambio ibrido DHT150.

L'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 9 secondi, mentre la velocità massima raggiunge 180 km/h.

CHERY Tiggo 8 CSH: autonomia, ricarica e dotazioni

La batteria LFP da 18,4 kWh consente di percorrere 90 chilometri in modalità elettrica nel ciclo WLTP, che diventano 125 nell'utilizzo urbano. Con il serbatoio da 60 litri, l'autonomia complessiva supera 1.050 chilometri.

Il consumo ponderato dichiarato è di 2,5 l/100 km, mentre a batteria scarica sale a 6,0 l/100 km. La ricarica supporta fino a 40 kW in corrente continua, permettendo di passare dal 30 all'80% in appena 20 minuti. In alternata, con potenza massima di 6,6 kW, occorrono circa tre ore e mezza.

L'allestimento Pure comprende cerchi da 19 pollici, touchscreen da 15,6 pollici, Apple CarPlay e Android Auto wireless, climatizzatore bizona, sedili anteriori riscaldati e telecamera panoramica a 540 gradi. La sicurezza include cruise control adattivo, frenata automatica d'emergenza e monitoraggio dell'angolo cieco.

La Premium aggiunge head-up display a realtà aumentata, tetto panoramico apribile, impianto audio con dodici altoparlanti, sedili ventilati e funzione massaggio per il passeggero anteriore. Gli airbag passano da sette a nove.

La garanzia copre la vettura per sette anni o 150.000 chilometri e le componenti elettrificate per otto anni o 160.000 chilometri.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
chery chery tiggo 8 auto ibride
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, Bove: "Dopo l'arresto cardiaco ho imparato a fermarmi e capire come sto" - Video
Papa Leone dimesso dal Gemelli, le videonews dal nostro inviato
Proteste in Francia, tensioni e scontri nei cortei: le videonews dalla nostra inviata
Papa Leone lascia il Gemelli, le immagini dell'uscita del Santo Padre tra gli applausi dei fedeli
Festa del Cinema di Roma, giorno 5: grande attesa per Javier Bardem e Jenna Ortega - Videonews dalla nostra inviata
Crozza diventa Bersani, l'appello a Schlein-Conte e la stoccata a Renzi - Video
Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli, la videonews della nostra inviata oggi 17 ottobre
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Ragazzi sorridete come faceva lui" - Video
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Nessuno è preparato ad affrontare perdita di un figlio" - Video
Milano, studenti occupano scuola Rozzano: il video dei bagni distrutti e della palestra imbrattata
Confalonieri a Myrta Confidential: "Giorgia Meloni è brava ma troppo polemica" - Video
"Si sente il capro espiatorio di Trump?", il silenzio di Zelensky diventa un siparietto - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza