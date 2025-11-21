Con la Iperleggera il debutto di Eterea al Salone Auto Classica di Milano

Si chiama Iperleggera e punta a riportare in primo piano concetti di leggerezza, artigianalità e pura emozione meccanica, spostando l’attenzione dal principio del restomod a quello di neolog. E' il modello con cui il nuovo brand italiano Eterea, fondato dal car designer Andrea Di Buduo, debutta al Salone Auto Classica di Milano. Non si tratta di una semplice reinterpretazione del passato, ma una trasformazione estetica che preserva lo spirito analogico e meccanico originario. Il primo prototipo nasce su base Porsche 964 Cabriolet, scelta come equilibrio ideale tra le generazioni di 911 raffreddate ad aria.

Iperleggera - nelle intenzioni di chi l'ha creata - rappresenta la materializzazione del sogno Eterea: un ritorno all’essenza dell’automobile, pura, viva, meccanica. Ispirata alla celebre Porsche 911 RSR Turbo del 1974, l’auto reinterpreta l’anima corsaiola con un linguaggio contemporaneo, riportando in vita un modo di intendere l’auto che sta scomparendo. La piattaforma è quella della Porsche 911 964, per un peso totale del veicolo di soli 990 kg, grazie al sapiente utilizzo di alluminio e fibra di carbonio, e alla riduzione dei componenti nell’ottica di un equilibrio assoluto tra funzionalità e piacere di guida. Il motore originale, ottimizzato in aspirazione e scarico, sviluppa 300 CV, raggiungendo un rapporto peso/potenza di 3,2 kg/HP. Questo rapporto è ulteriormente migliorabile con diverse opzioni di cilindrata, da 3.6 a 3.8 litri. Inoltre, a partire da aprile 2026, sarà disponibile anche una versione con motore 4.3 litri, oltre 400 CV e coppia superiore ai 400 Nm.

"Iperleggera è una scultura dinamica, forgiata per chi crede che la leggerezza sia ancora un valore imprescindibile per un piacere di guida autentico e viscerale", afferma Andrea Di Buduo, fondatore oltre che di Eterea, anche di Aura(X), un progetto dedicato alla personalizzazione delle Porsche 911 classiche.

Il brand Eterea nasce dalla collaborazione di cinque eccellenze manifatturiere italiane – Antonicar, AURA[X], Mabert, Officine Guidi e Sifral Classic – e mette a disposizione un patrimonio consolidato di competenze nella prototipazione, nel restauro e nella produzione di piccola serie. Ogni vettura Eterea è disegnata su misura e costruita a mano, incarnando un modello di business flessibile e sartoriale, che si adatta ai gusti e ai sogni dei clienti.