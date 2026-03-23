INEOS Automotive dal 19 marzo al 30 aprile 2026 per chi acquista un INEOS Grenadier nelle versioni Station Wagon o Quartermaster riceverà in omaggio un corso di guida off-road per due persone, da svolgersi in strutture specializzate con istruttori qualificati.

L’iniziativa, valida sulle vetture disponibili in stock e fino a esaurimento posti, punta a valorizzare la dimensione esperienziale del prodotto, trasformando l’acquisto in un’occasione di condivisione tra generazioni.

I corsi si terranno in strutture specializzate per l’off-road e con istruttori qualificati

“Con questo omaggio abbiamo voluto creare qualcosa che andasse oltre l’incentivo commerciale, offrendo un’esperienza coerente con lo spirito di Grenadier: il mezzo ideale per costruire ricordi indelebili. La guida in off-road rappresenta l’essenza del progetto: condividerla fra generazioni significa trasmettere valori di competenza, passione e autenticità che sono parte integrante del DNA del brand”, dichiara Giuseppe Rovito, Managing Director INEOS per l’Italia.

Il corso si svolgerà utilizzando il proprio veicolo, con il supporto di istruttori professionisti, e rappresenta anche uno strumento di engagement per la community esistente di INEOS.

Dal punto di vista tecnico, il Grenadier si conferma un fuoristrada “senza compromessi”, basato su architettura tradizionale con telaio a longheroni, assali rigidi e motorizzazioni sei cilindri BMW abbinate a cambio automatico ZF, elementi che ne rafforzano il posizionamento tra i veicoli più robusti e orientati all’utilizzo estremo.