CUPRA alza il sipario sul suo futuro con la nuova showcar Tindaya, un nome che evoca la potenza primordiale di una montagna vulcanica di Fuerteventura, nelle Canarie. Come la sua omonima, la Tindaya cattura lo sguardo con tonalità ramate e forme materiche che rimandano al linguaggio stilistico distintivo del marchio.

Verrà svelata in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025 di Monaco, la CUPRA Tindaya non è solo una showcar: è un manifesto del design CUPRA e della centralità del guidatore. Il claim “No Drivers, No CUPRA” sintetizza perfettamente l’anima di questa creazione, dove ogni dettaglio esterno e interno è pensato per esaltare l’emozione di guidare.

Il design della Tindaya unisce audacia e semplicità, con linee scolpite che dialogano con materiali innovativi e texture sofisticate, creando un ambiente che celebra l’interazione tra uomo e macchina. In questa vettura, la guida diventa un’esperienza sensoriale totale: ogni curva, ogni accelerazione, è un invito a sentire l’energia pura del marchio.

La showcar CUPRA Tindaya deve il suo nome a una montagna vulcanica di Fuerteventura, nelle Canarie

Con la CUPRA Tindaya, il brand spinge oltre i confini del concetto di mobilità, proponendo una visione in cui estetica, tecnologia ed emozione convivono in perfetta armonia. Non è solo un’auto, è un’esperienza, un pezzo di design che promette di trasformare ogni viaggio in un momento unico.