circle x black
Cerca nel sito
 

CUPRA Tindaya: quando design e emozione diventano un’esperienza

sponsor

CUPRA Tindaya: quando design e emozione diventano un’esperienza
21 agosto 2025 | 17.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

CUPRA alza il sipario sul suo futuro con la nuova showcar Tindaya, un nome che evoca la potenza primordiale di una montagna vulcanica di Fuerteventura, nelle Canarie. Come la sua omonima, la Tindaya cattura lo sguardo con tonalità ramate e forme materiche che rimandano al linguaggio stilistico distintivo del marchio.

Verrà svelata in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025 di Monaco, la CUPRA Tindaya non è solo una showcar: è un manifesto del design CUPRA e della centralità del guidatore. Il claim “No Drivers, No CUPRA” sintetizza perfettamente l’anima di questa creazione, dove ogni dettaglio esterno e interno è pensato per esaltare l’emozione di guidare.

Il design della Tindaya unisce audacia e semplicità, con linee scolpite che dialogano con materiali innovativi e texture sofisticate, creando un ambiente che celebra l’interazione tra uomo e macchina. In questa vettura, la guida diventa un’esperienza sensoriale totale: ogni curva, ogni accelerazione, è un invito a sentire l’energia pura del marchio.

La showcar CUPRA Tindaya deve il suo nome a una montagna vulcanica di Fuerteventura, nelle Canarie

Con la CUPRA Tindaya, il brand spinge oltre i confini del concetto di mobilità, proponendo una visione in cui estetica, tecnologia ed emozione convivono in perfetta armonia. Non è solo un’auto, è un’esperienza, un pezzo di design che promette di trasformare ogni viaggio in un momento unico.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
CUPRA Tindaya IAA Mobility 2025 di Monaco
Vedi anche
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video
News to go
Maltempo a Milano, in due ore quasi 50 mm di pioggia
News to go
Spiagge libere, Legambiente: "Italia ultima in Europa"
Pippo Baudo, aperta la camera ardente a Militello: videonews dalla nostra inviata
Baudo, il sindaco di Militello: "Non era solo un presentatore ma un innovatore" - Video
Pippo Baudo, Giorgia: "Credeva nel mio talento più di me" - Video
Pippo Baudo, Pausini: "E' stato l'incontro più importante, ha cambiato mia vita" - Video
Baudo, Fiorello e la domanda: "Chi insegnerà a fare la tv, adesso?" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza