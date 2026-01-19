Dr, nel 2025 fatturato record a 1,3 mld, ora focus su crescita in Europa

In un 2025 difficile e di transizione per il mercato automobilistico europeo il gruppo DR Automobiles ha registrato 34.286 immatricolazioni complessive grazie a una offerta multi-tecnologia, in cui l’alimentazione bi-fuel copre l'80% del totale ma con il progressivo 'allargamento a forme di elettrificazione dal full hybrid allo zero emissioni passando per il plug-in. La crescita del gruppo fondato da Massimo Di Risio è testimoniata dal record del fatturato cumulato di tutte le aziende del gruppo che ha toccato quota 1,3 miliardi di euro. "Si tratta - si sottolinea da DR - di un risultato importante che testimonia il consolidamento del gruppo in 20 anni di presenza sul mercato".

Ma il 2025 è stato un anno importante perché ha visto il gruppo molisano concentrarsi su strategie di sviluppo e sui processi di omologazione Euro 7, ma anche intervenire sul post-vendita. Non solo è stato selezionato un management completamente nuovo e ma è stato anche sviluppato un nuovo sistema operativo per la gestione dei ricambi ed è stato realizzato un nuovo impianto automatizzato, che va ad affiancarsi a quello preesistente, inaugurato soltanto due anni fa. Attualmente DR Automobiles Groupe gestisce 6 brand (EVO – DR – Sportequipe – Tiger - ICH-X – Birba –) per un totale di 23 car line mentre il network di vendita italiano conta complessivamente 412 dealer e 421 centri di assistenza.

Per il 2026 la scommessa di Dr è anche quella di crescere ancora sul mercato estero. A tale proposito è stata creata una divisione specifica che dopo Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia, gestirà lo sbarco dei brand Dr in Belgio, Francia e Germania.