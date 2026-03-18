Drivalia rilancia offerta abbonamenti, arriva pacchetto City Planet

- E' nel segno di una mobilità più conveniente e accessibile l'aggiornamento pensato da Drivalia: infatti la società di noleggio e mobilità del Gruppo CA Auto Bank amplia l’offerta di CarCloud, l’abbonamento mensile all’auto con oltre 45.000 utenti in Italia, puntando sulla flotta GPL e non solo. Nascono così i nuovi pacchetti City e New Arrivals, affiancati dal debutto della formula City Planet: soluzioni pensate per ridurre i costi di gestione quotidiana senza rinunciare alla flessibilità. Per CarCloud City e New Arrivals, Drivalia prevede un risparmio potenziale sulla spesa per il rifornimento (stimata fino al 70%, con la possibilità di effettuare un pieno con una spesa contenuta, mediamente anche al di sotto dei 35 euro).

Nello specifico, i due pacchetti vedono protagonisti modelli con una forte impronta GPL: per l'esattezza per CarCloud City, si punta su DR4, DR5 e DRF35, disponibili a un canone di 439 euro al mese mentre per New Arrivals l'offerta vede DR6, Tiger Six, Evo 6 e SportEquipe 6, disponibili al costo mensile di 599 euro ( tutte offerte IVA inclusa). Per entrambe le soluzioni va aggiunto il costo di iscrizione al servizio CarCloud, attualmente in promozione a 99,50 euro. Fa inoltre il suo debutto CarCloud City Planet, pensato per chi cerca una mobilità urbana agile e sostenibile. L’abbonamento include Fiat Pandina 1.0 Hybrid (65 CV) con un canone mensile di 369 euro IVA inclusa che comprende un pacchetto di servizi completo (assicurazione, bollo e manutenzione), a cui si aggiunge il costo di iscrizione a CarCloud di 99,50 euro. City Planet offre una soluzione “chiavi in mano” che libera l’utente dagli oneri legati al possesso dell’auto, permettendo di muoversi senza pensieri. Per chi punta sull'elettrico Drivalia propone la gamma di veicoli BEV (al canone di 599 euro al mese) con modelli come Peugeot e-208, Opel Corsa-e, MG4, Jeep Avenger e Skywell.

Destinato a clienti privati, liberi professionisti e aziende, CarCloud non prevede alcun anticipo e può essere rinnovato mensilmente fino a un massimo di un anno. Con una durata minima di 30 giorni, l’abbonamento può essere disdetto in ogni momento senza penali. Per abbonarsi, basta acquistare il voucher e convertirlo sul sito di CarCloud. Una volta attivato, sarà possibile prenotare il veicolo, ritirarlo o cambiarlo con un preavviso di 48 ore lavorative. Il canone mensile garantisce una mobilità senza pensieri grazie a un pacchetto di servizi completo: sono inclusi 2.000 km di percorrenza al mese, la polizza RC Auto con coperture Kasko e furto e l’assistenza per la manutenzione sia ordinaria sia straordinaria. L’abbonamento comprende inoltre 24 ore al mese del car sharing elettrico E+Share Drivalia, un vantaggio esclusivo da utilizzare per i primi tre mesi nelle città di Torino e Lione.