Con DS 3 JULES VERNE, DS Automobiles celebra uno dei più grandi scrittori della letteratura francese, unendo estetica raffinata e tecnologia d’avanguardia. Questo SUV urbano si ispira all’universo visionario di Ventimila leghe sotto i mari, offrendo un’esperienza di guida evocativa e contemporanea, pensata per chi sogna nuovi orizzonti.

Il design esterno della DS 3 JULES VERNE si distingue per badge esclusivi raffiguranti una creatura marina, finiture in guilloché e cromo satinato, cerchi diamantati Gloss Black da 18" e coprimozzo dorato. La carrozzeria inedita Blu Lazurite rafforza l’identità del modello, richiamando le profondità marine descritte da Verne. Le soglie battitacco, anch’esse firmate, riprendono la silhouette del misterioso abitante degli abissi.

Gli interni riflettono l’attenzione per i dettagli: sedili riscaldabili in Alcantara Eternal Blue e Pearl, cruscotto color perla con incisione laser e firma dell’autore ricamata sui poggiatesta. Un ambiente sofisticato e accogliente, ideale per affrontare ogni viaggio con comfort e stile.

La dotazione tecnologica è ricca e intuitiva: accesso keyless, maniglie a scomparsa, cruise control, assistenza al parcheggio, avviso superamento corsia, angolo cieco, telecamera 360° e touchscreen da 10,3”. Il sistema IRIS, con comando vocale evoluto basato su ChatGPT, offre un’interazione naturale con il veicolo.

DS 3 JULES VERNE, incluso per tre anni, il pacchetto CONNECT PLUS

Una dotazione che comprende:

• navigazione con EV Routing per la versione E-TENSE

• allarme connesso via SMS

• servizi digitali tramite app MyDS: E-ROUTES, EV Trip Planner, ricarica FREE2MOVE CHARGE, invio percorsi con SEND2NAV.

DS 3 JULES VERNE è disponibile in due varianti:

• 100% elettrica (E-TENSE) con 404 km di autonomia WLTP e ricarica all’80% in 30 minuti

• HYBRID con riduzione consumi del 20% e modalità elettrica fino al 50% del tempo in città.

Ordini aperti dal 4 giugno 2025.