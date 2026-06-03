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Due ruote, mercato in crescita a maggio dell'8,4%

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Due ruote, mercato in crescita a maggio dell'8,4%
03 giugno 2026 | 17.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il mercato italiano delle due ruote a motore conferma a maggio il proprio momento positivo. Secondo i dati diffusi da Confindustria ANCMA, nel mese sono stati immatricolati 48.494 veicoli, con una crescita dell’8,45% rispetto a maggio 2025.

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A trainare il comparto sono soprattutto gli scooter, che registrano un incremento del 14,06% e raggiungono 28.909 unità. Più contenuto l’andamento delle moto, sostanzialmente stabili con un aumento dell’1,19% e con 18.113 immatricolazioni.

Positivo anche il bilancio dei primi cinque mesi del 2026

Il mercato complessivo cresce del 13%, con 177.662 veicoli immatricolati. Gli scooter guidano ancora la crescita con 101.271 unità e un progresso del 16,57%, seguiti dalle moto, in aumento del 7,91% a quota 70.823 immatricolazioni. In forte crescita anche i ciclomotori, che segnano +18,12%.

Buona la performance dell’elettrico, che a maggio registra un aumento del 46,70%, sostenuto anche dall’effetto degli incentivi statali ormai esauriti.

Male i quadricicli che chiudono con un calo del 24,42%.

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ANCMA due ruote
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