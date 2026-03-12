circle x black
Sempre più automobilisti avvolgono gli specchietti con sacchetti di plastica, ecco il perché

Sempre più automobilisti avvolgono gli specchietti con sacchetti di plastica, ecco il perché
12 marzo 2026 | 08.59
Redazione Adnkronos
Avvolgere gli specchietti dell’auto con dei sacchetti di plastica è una pratica eseguita non solo nelle grandi città vicino al mare ma legata anche alle zone montane o rurali.

Gli automobilisti coprono gli specchietti retrovisori delle auto con semplici sacchetti di plastica quando il veicolo viene parcheggiato e lo fanno per una giusta causa. La ragione principale è sorprendentemente semplice, evitare che gli uccelli si posino sugli specchietti laterali.

Gli specchietti rappresentano infatti uno dei punti preferiti da molti volatili per appoggiarsi. La forma sporgente e stabile li rende un posto perfetto per le loro pause giornaliere.

Anche la stagionalità pero’ puo’ aumentare il bisogno di proteggere la vettura, infatti durante il periodo della riproduzione il comportamento aggressivo degli uccelli si manifesta con maggiore frequenza. Questo porta ad un aumento della quantità di escrementi che se non rimossi rapidamente, possono causare importanti danni alla vernice difficili da riparare oltre a graffi, colpi di becco e sporcizia concentrata in quella zona.

Il sacchetto di plastica, muovendosi leggermente con il vento, crea una superficie instabile che scoraggia gli uccelli dal posarsi

Un altro trucco per evitare di avere la vettura bersagliata dagli escementi acidi degli uccelli è anche quello di saper scegliere il colore corretto. Alcune ricerche indicano, ad esempio, che le vetture rosse e scure risultano tra le più bersagliate, mentre colori come verde o argento registrano incidenze molto più basse.

