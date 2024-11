Fiat Topolino, il quadriciclo elettrico che rende omaggio alla storica antenata, ha conquistato un prestigioso premio.

Si è aggiudicata il titolo di “Best New Design 2024”, la Fiat Topolino stravince nella categoria Minicar agli Autonis Awards.

Sono stati i lettori della rivista tedesca “Auto Motor und Sport” a preferirla (37,1% dei votanti), per via del suo design, ma anche perché rappresenta uno straordinario mezzo di mobilità che rispecchia lo stile italiano e rispetta l’ambiente.

Fiat Topolino, 100% elettrica

Il quadriciclo elettrico Fiat può essere guidato a partire dai 14 anni. Raggiunge una velocità massima di 45 km/h, ha un’autonomia fino a 75 km e dispone di un motore elettrico da 6 kW (8,2 CV).

Il pacco batteria è da 5,4 kWh, la ricarica completa avviene in circa 4 ore attraverso una normale presa di corrente.

Il nome Topolino rende omaggio alla storica 500 Topolino prodotta tra il 1936 e il 1955. Un modello che riscosse un grande successo per via delle sue dimensioni ridotte, perché aveva un fascino tutto italiano e ridotti costi di gestione.

Con la vittoria del premio “Best New Design 2024”, il costruttore torinese rafforza il suo ruolo nell’ambito della mobilità sostenibile, anche attraverso un modello a zero emissioni, che sta conquistando migliaia di giovani.