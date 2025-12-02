circle x black
Flying Flea, il marchio di mobilità urbana elettrica firmata Royal Enfield

Flying Flea, il marchio di mobilità urbana elettrica firmata Royal Enfield
02 dicembre 2025
Redazione Adnkronos
La Royal Enfield FF.S6 è equipaggiata con un motore elettrico dalla coppia esuberante e sospensioni a lunga escursione, abbinati a una sella in stile enduro e alla modalità di guida fuoristrada con ABS disattivabile.

La nuova Scrambler richiama l’eredità delle storiche Flying Flea, progettate per essere leggere e adatte a ogni terreno. Il guscio della batteria in magnesio alettato – concepito per contenere il peso e ottimizzare il raffreddamento – riprende la filosofia del marchio, combinando richiami vintage e soluzioni ingegneristiche moderne.

Il design include un display rotondo touch ad alta risoluzione, che integra funzioni di navigazione, connettività e gestione del veicolo, mantenendo un’estetica ispirata alle moto originali. Il sistema è basato sul processore Qualcomm Snapdragon QWM2290, sviluppato per veicoli a due ruote, e offre connettività 4G, Bluetooth e Wi-Fi. È presente inoltre anche un pulsante di assistenza vocale collegato allo smartphone.

Il lancio della FF.S6 è previsto per la fine del 2026.

FF.S6 Royal Enfield Flying Flea
