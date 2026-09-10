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Furti d’auto, l'Italia maglia nera in Europa

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Furti d’auto, l'Italia maglia nera in Europa
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10 settembre 2026 | 17.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di furti di veicoli, mentre le tecniche utilizzate dai criminali diventano sempre più sofisticate. È quanto emerge dal “Recovery Pulse H1 2026”, l’analisi realizzata da LoJack Italia sulla base dei propri dati e dei principali report nazionali e internazionali dedicati al fenomeno.

Nei primi sei mesi del 2026 LoJack ha contribuito al recupero di 1.230 veicoli tra auto, SUV, moto, mezzi commerciali e macchine movimento terra, con un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il valore complessivo dei mezzi restituiti ai proprietari ha superato i 46 milioni di euro.

Campania, Puglia, Lazio, Lombardia e Piemonte si confermano le regioni maggiormente interessate ai furti

«Il furto d’auto è sempre più una sfida tecnologica», osserva Massimo Braga, vicepresidente e amministratore delegato di LoJack Italia. «I ladri utilizzano strumenti elettronici per accedere ai veicoli senza lasciare evidenti segni di effrazione, individuano le vulnerabilità dei sistemi di bordo e sottraggono sia l’intero mezzo sia componenti di valore. La sicurezza deve quindi riguardare tutto l’ecosistema digitale dell’auto, dalla chiave elettronica alle centraline, fino ai sistemi di localizzazione e recupero».

Secondo i dati riportati nel dossier, nel 2023 in Italia sono stati rubati circa 132.000 veicoli, il numero più elevato in Europa. Seguono Francia con 71.000 casi, Regno Unito con 64.000, Spagna con 31.000 e Germania con 30.000.

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Recovery Pulse H1 2026” LoJack Italia
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