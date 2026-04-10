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Genesis GV60 Magma, tecnologia e prestazioni

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Genesis GV60 Magma, tecnologia e prestazioni
10 aprile 2026 | 15.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Genesis GV60 Magma nasce con un obiettivo preciso: trasformare l’esperienza di guida elettrica in qualcosa di più coinvolgente e sensoriale. Non si tratta solo di numeri o accelerazioni, ma di un insieme di tecnologie sviluppate per creare un dialogo diretto tra auto e guidatore, puntando su prestazioni, risposta e percezione.

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Al centro di questa filosofia troviamo il pulsante dedicato Magma sul volante, che consente di passare rapidamente tra due modalità principali: GT e Sprint. Due interpretazioni opposte, ma complementari, della stessa anima sportiva.

La modalità GT è pensata per un utilizzo più equilibrato. L’erogazione della potenza viene resa progressiva, la risposta dell’acceleratore più dolce e le sospensioni elettroniche lavorano per garantire stabilità e comfort anche alle alte velocità. Non manca però la possibilità di ottenere tutta la potenza disponibile: affondando il pedale, il sistema libera immediatamente il potenziale del powertrain.

Con la modalità Sprint, invece, il GV60 Magma cambia carattere. Tutti i sistemi elettronici vengono impostati su una taratura più aggressiva: sterzo, sospensioni, gestione della coppia e differenziale elettronico lavorano per offrire la massima reattività.

Genesis GV60 Magma tra modalità di guida e sound digitale

Uno degli elementi più interessanti è l’integrazione intelligente delle funzioni. In modalità GT, ad esempio, premendo completamente l’acceleratore si attiva automaticamente l’Auto Boost, che per 15 secondi garantisce la massima accelerazione senza richiedere ulteriori interventi. In modalità Sprint, questa funzione lavora insieme ad altri sistemi per esaltare ulteriormente le prestazioni.

Tra questi c’è anche il Launch Control, attivabile da fermo premendo contemporaneamente freno e acceleratore. Il sistema gestisce la batteria in modalità “Race” per mantenere la temperatura ottimale e garantire sempre la massima potenza disponibile, migliorando la ripetibilità delle prestazioni.

Un altro elemento distintivo del Genesis GV60 Magma è il Virtual Gear Shift (VGS).

A completare l’esperienza interviene l’e-Active Sound Design Plus (e-ASD+), un sistema audio evoluto che utilizza altoparlanti esterni per generare due diverse sonorità.

Riproduzione riservata
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Genesis GV60 Magma tecnologia prestazioni
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