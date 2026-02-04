circle x black
Giurì Pubblicità blocca campagna Byd, 'soddisfazione' Stellantis

Operazione Purefication giudicata ingannevole, denigratoria ed illecita sotto il profilo comparativo

La campagna bocciata dal Giurì
04 febbraio 2026 | 16.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ha fatto molto discutere, ma ora viene bloccata dal Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria la recente comunicazione commerciale “Operazione Purefication” diffusa da BYD: la filiale italiana del gruppo automobilistico, infatti, aveva lanciato l'operazione - con sconti fino a 10 mila euro - offrendo i benefici ai clienti dei modelli Stellantis dotati di motori della famiglia PureTech, che in passato hanno evidenziato diffuse problematiche alla cinghia a bagno d’olio.

Per il Giurì tuttavia questa campagna 'mirata' violerebbe gli articoli 2, 14 e 15 del Codice, ritenendola insomma ingannevole, denigratoria ed illecita sotto il profilo comparativo: per questo ne ha disposto la cessazione. Dal canto suo Stellantis accoglie "con soddisfazione" la decisione che - si spiega - "rappresenta un importante riconoscimento della necessità di tutelare i consumatori ed i concorrenti da messaggi pubblicitari scorretti".

Stellantis - conclude il gruppo - "continuerà a promuovere una competizione basata sulla qualità dei prodotti e su una comunicazione chiara, completa e trasparente sulle caratteristiche degli stessi".

