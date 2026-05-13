La Volkswagen Golf GTI EDITION 50 segna un nuovo punto di riferimento tra le compatte sportive, conquistando il primato sul Nürburgring Nordschleife tra le vetture di serie a trazione anteriore. Il tempo di 7:44.523 minuti certifica non solo la velocità, ma anche il livello di sviluppo raggiunto da questa versione celebrativa, pensata per esaltare cinque decenni di evoluzione tecnica e identitaria.

Al volante, il collaudatore Benjamin Leuchter ha sfruttato al massimo il potenziale della vettura lungo i 20,8 km dell’Inferno Verde, un tracciato che resta uno dei banchi di prova più severi per qualsiasi auto sportiva. Il risultato ottenuto rafforza il posizionamento della Golf GTI come riferimento dinamico nel panorama delle trazioni anteriori.

Sotto il cofano, la Golf GTI EDITION 50 porta in dote un quattro cilindri da 239 kW, pari a 325 CV, che consente uno 0-100 km/h in 5,3 secondi e una velocità massima di 270 km/h. Numeri che, però, raccontano solo una parte del lavoro svolto: il vero salto qualitativo riguarda la messa a punto del telaio e la precisione di guida, elementi che emergono soprattutto tra curve veloci, compressioni e cambi di pendenza tipici del Nürburgring.

Golf GTI EDITION 50: assetto e tecnica per il record

Dal punto di vista tecnico, la base resta quella consolidata con schema MacPherson all’anteriore e multilink al posteriore, ma il lavoro di affinamento è evidente. L’assetto ribassato di 15 mm rispetto alla Golf standard e il sistema DCC contribuiscono a un comportamento più diretto e stabile, mentre il pacchetto opzionale GTI Performance aggiunge ulteriori interventi mirati.

Tra questi spiccano l’abbassamento supplementare, lo scarico alleggerito con terminali in titanio, cerchi forgiati da 19 pollici e pneumatici semi-slick sviluppati per garantire grip e costanza anche nelle condizioni più impegnative. È proprio con questa configurazione che è stato stabilito il record, a dimostrazione di quanto la sinergia tra componenti sia determinante.

La Golf GTI EDITION 50 non è solo un esercizio celebrativo, ma la sintesi concreta di ciò che il marchio ha costruito dal 1976: oltre 2,5 milioni di unità prodotte e una filosofia rimasta fedele nel tempo.

Prestazioni, equilibrio e utilizzo quotidiano continuano a convivere, ma in questa edizione raggiungono un livello di maturità che si traduce in un risultato tangibile su uno dei circuiti più impegnativi al mondo.