Nel 2026, la Honda CB125F si rinnova profondamente, puntando su stile, tecnologia e consumi contenuti per rafforzare la sua posizione di riferimento tra le moto dedicate ai titolari di patente A1. Tra le novità principali spicca il debutto del sistema Start&Stop, che rende la CB125F la prima moto Honda con cambio manuale a integrare questa tecnologia pensata per ridurre consumi ed emissioni nei tragitti urbani.

Fin dal suo debutto europeo nel 2015, la Honda CB125F ha conquistato oltre 82.000 motociclisti, ottenendo particolare successo nel Regno Unito, in Francia e Germania. Per il nuovo modello, il motore monocilindrico eSP, noto per l’efficienza, è stato aggiornato per rispettare lo standard Euro5+ grazie all’introduzione di un nuovo sensore O2 e alla calibrazione ottimizzata della centralina.

Honda CB125F, tre le colorazioni proposte per il 2026

Il consumo medio dichiarato resta eccezionale: 66,7 km/l, con un’autonomia superiore ai 700 km grazie al serbatoio da 11 litri.

Il sistema Start&Stop spegne automaticamente il motore quando la moto è ferma e lo riavvia con il solo rilascio della frizione, in qualsiasi marcia. Questa tecnologia, già presente su alcuni scooter Honda come SH125i, PCX125 e sulla Gold Wing DCT, migliora ulteriormente l’efficienza in ambito urbano.

Esteticamente, la CB125F 2026 trae ispirazione dalle sorelle maggiori della famiglia CB. Le nuove carene affusolate, il cupolino fumé e la calotta compatta del faro le conferiscono un look più dinamico. I gruppi ottici LED, rivisitati, offrono una firma luminosa verticale distintiva.

Completano l’aggiornamento una moderna strumentazione TFT da 4,2", ora a colori, con connettività Honda RoadSync per gestire chiamate e musica dallo smartphone. Presente anche una pratica presa USB-C accanto al manubrio.