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Honda Prelude debutta a Torino: la coupé ibrida torna protagonista

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Honda Prelude debutta a Torino: la coupé ibrida torna protagonista
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10 settembre 2026 | 17.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il ritorno della Honda Prelude passa da Torino. Dall'11 al 13 settembre la nuova coupé sarà protagonista dello spazio Honda Auto Italia al Salone Auto Torino 2026, dove il pubblico potrà vedere da vicino un modello che riporta sulle strade un nome storico della Casa giapponese.

L'esposizione sarà allestita in Piazza Castello, mentre ai Giardini Reali Bassi Honda organizzerà un'area dedicata ai test drive di Jazz, HR-V e ZR-V. Una presenza articolata tra prodotto ed esperienza di guida che arriva in un momento particolarmente positivo per il marchio sul mercato italiano.

Honda Prelude, il ritorno della coupé

È inevitabilmente la Prelude a catalizzare l'attenzione. Honda recupera una denominazione legata alla propria tradizione sportiva per una coupé che interpreta quella storia attraverso una formula contemporanea, nella quale elettrificazione e tecnologia diventano parte dell'esperienza di guida.

Uno degli elementi caratterizzanti è il sistema Honda S+ Shift, sviluppato per simulare il funzionamento di un cambio automatico a otto rapporti e restituire sensazioni più vicine a quelle associate a una sportiva tradizionale.

La Prelude sarà esposta in Piazza Castello per tutti e tre i giorni della manifestazione.

La scelta di introdurre il sistema S+ Shift evidenzia uno degli aspetti sui quali Honda vuole costruire l'identità della nuova coupé.

La tecnologia simula infatti i passaggi di marcia di una trasmissione automatica a otto rapporti, cercando di aggiungere maggiore coinvolgimento alla guida pur all'interno di una vettura elettrificata.

Nel materiale diffuso per l'appuntamento torinese Honda non entra ulteriormente nei dettagli tecnici della motorizzazione della Prelude, concentrandosi sul design e sulle caratteristiche del nuovo sistema.

La partecipazione al Salone non si limiterà all'esposizione statica. Presso i Giardini Reali Bassi, in Corso San Maurizio, sarà infatti possibile provare tre modelli della gamma Honda Full Hybrid.

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