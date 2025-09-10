circle x black
Hyundai Concept THREE: il nuovo capitolo "compact EV" debutta all'IAA Mobility 2025

Hyundai Concept THREE: il nuovo capitolo “compact EV” debutta all’IAA Mobility 2025
10 settembre 2025 | 08.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel cuore di Monaco, tra la folla internazionale dell’IAA Mobility 2025, Hyundai alza il sipario su Concept THREE, la prima concept compatta della famiglia IONIQ. Un’anteprima che non parla soltanto di tecnologia ma di esperienze.

Il battesimo di Concept THREE segna l’ingresso del Brand in un nuovo segmento EV compatto per l’Europa, dove domanda, regolamenti e forma delle città chiedono soluzioni più agili, efficienti e accessibili. L’obiettivo è netto: allargare l’offerta full electric.

Hyundai fissa una versione elettrificata per ogni modello venduto in Europa entro il 2027 e 21 modelli EV globali entro il 2030.

Il ritorno all’IAA Mobility dopo quattro anni è un momento per noi estremamente importante”, afferma Xavier Martinet, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe. “Concept THREE rappresenta il prossimo passo nel percorso di elettrificazione di Hyundai. Con le sue dimensioni compatte e il linguaggio stilistico Art of Steel esprime compiutamente la nostra visione di una mobilità pratica, accessibile ed emozionante”.

Il design di Concept THREE unisce forza, delicatezza e modernità senza tempo. La nuova EV si caratterizza per volumi morbidi, layout user-centric e un abitacolo pensato per il benessere quotidiano. Tassativo l'uso di tessuti da rifiuti marini recuperati e schiuma di alluminio leggera che testimoniano l’impegno concreto nel ridurre l’impatto ambientale e assolutamente unici i vetri di colore giallo e i cerchi abbinati.

Oltre alla motirizzazione full elettric Hyundai nei prossimi anni continuerà a promuovere anche la tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno come soluzione energetica pulita per la mobilità futura.

Tag
IAA Mobility 2025 Hyundai hyundai Concept THREE amiglia IONIQ.
