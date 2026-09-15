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Hyundai IONIQ 3 apre gli ordini in Italia

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Hyundai IONIQ 3 apre gli ordini in Italia
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15 settembre 2026 | 17.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Hyundai apre gli ordini italiani della nuova IONIQ 3, hatchback elettrica sviluppata per il mercato europeo e prodotta in Europa. La gamma punta su dimensioni compatte, abitabilità e tecnologia, proponendo cinque allestimenti e due differenti capacità della batteria per un totale di sette configurazioni.

La batteria da 42,2 kWh è abbinata a un motore da 107,8 kW, pari a 146,5 CV, ed è disponibile sulle versioni Select e Trend. L'accumulatore da 61 kWh utilizza invece un'unità da 99,5 kW, equivalenti a 135,2 CV, e può essere scelto su tutta la gamma.

Hyundai IONIQ 3: cinque allestimenti e due batterie

Select offre già Hyundai SmartSense, Cruise Control Adattivo Stop & Go, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, climatizzatore automatico bizona e PLEOS Connect con touchscreen da 12,9 pollici, Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Trend aggiunge precondizionamento della batteria, cerchi da 17 pollici, ricarica wireless dello smartphone e volante e sedili riscaldabili. Prime porta invece in dote pompa di calore, cerchi da 18", fari Full LED con IFS, navigatore e Highway Driving Assist 2.0.

Più caratterizzata esteticamente la N Line, con dettagli ispirati ai modelli Hyundai N, cerchi specifici da 18", cuciture rosse e pedaliera metallica. La dotazione comprende Surround View Monitor, Blind-Spot View Monitor, Remote Smart Parking Assist e display PLEOS da 14,6 pollici.

Al vertice troviamo N Line Launch Edition, che introduce cerchi da 19", ricarica trifase a 22 kW, tecnologia Vehicle-to-Load, Digital Key 2.0, impianto Bose e sedili elettrici ventilati con funzione Relaxation.

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