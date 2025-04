Hyundai Motor Group ha svelato Pleos Connect, un innovativo sistema di infotainment che promette di trasformare l’esperienza a bordo, rendendo ogni veicolo un vero e proprio hub digitale. Cuore pulsante del nuovo ecosistema software Pleos, questa piattaforma sarà introdotta nel secondo trimestre del 2026, con l’obiettivo di essere integrata in oltre 20 milioni di veicoli entro il 2030.

Basato su Android Automotive OS (AAOS), Pleos Connect propone un’interfaccia intuitiva, flessibile e familiare. L’esperienza utente richiama quella degli smartphone, con modalità split-view, gestione multi-finestra e transizioni fluide. Ogni utente può accedere al proprio profilo personale tramite Pleos ID, che memorizza preferenze, app, impostazioni e abitudini, trasferendole automaticamente da un veicolo all’altro.

Una delle funzionalità distintive di Pleos Connect è Gleo AI, un assistente vocale intelligente capace di comprendere comandi complessi, anticipare esigenze e semplificare la gestione di funzioni come climatizzazione, navigazione e intrattenimento. Grazie all’integrazione nativa con i servizi Google e Android, l’esperienza è altamente fluida e personalizzata.

Hyundai Pleos Connect, ecosistema aperto e app a bordo

Pleos Connect non è solo un sistema chiuso: è pensato come un vero e proprio marketplace in espansione.

Gli sviluppatori possono creare applicazioni dedicate all’auto tramite la piattaforma Pleos Playground, e gli utenti potranno scaricare nuove app direttamente dal veicolo. Si apre così la strada a un ecosistema di contenuti su misura: dal gaming alle soluzioni smart home, fino a servizi di infotainment evoluto.

La piattaforma è progettata per ricevere aggiornamenti OTA (Over-The-Air), garantendo l’evoluzione costante delle funzionalità senza necessità di interventi in officina. Inoltre, l’integrazione con il cloud Hyundai garantisce sincronizzazione sicura tra veicoli, dispositivi mobili e ambienti domestici connessi.