Il Cyber Tyre Pirelli supera l'esame della Pagani Utopia

Per l'hypercar un viaggio di oltre 1500 km che ha coinvolto anche Bosch Engineering e ha confermato le possibilità della tecnologia in tema di controllo e sicurezza

E' stato un viaggio di oltre 1.500 chilometri in Europa, condotto su un asse industriale che connette Pirelli con Pagani Automobili e Bosch Engineering, quello compiuto da una hypercar Utopia Roadster equipaggiata di serie con la tecnologia Cyber Tyre. Il costruttore emiliano e il colosso tedesco sono d'altronde le aziende che per prime hanno integrato con i sistemi di dinamica veicolo la tecnologia Pirelli Cyber Tyre, l’ecosistema digitale che ha cambiato il ruolo del pneumatico, trasformandolo da sistema passivo di trasmissione di forze a protagonista attivo capace di trasmettere dati sui pneumatici e sulle condizioni stradali, dando come primo beneficio una maggiore sicurezza alla guida.

La Pagani Utopia Roadster dotata della tecnologia Cyber Tyre in primo equipaggiamento è partita dalla sede di Pagani Automobili, a San Cesario sul Panaro, dove è stata progettata e costruita. L’hypercar italiana è stata il primo modello ad adottare tale sistema integrato con i sistemi elettronici che governano la dinamica del veicolo. A consentire il dialogo fra pneumatici e sistemi come ABS, ESP e controllo di trazione è stato l’accordo con Bosch, in particolare con Bosch Engineering, seconda tappa di questo viaggio che ha raggiunto Abstatt, a nord di Stoccarda. Infine, di nuovo in Italia, a Milano, nella sede di Pirelli, dove la tecnologia è stata ideata e sviluppata. Come sottolinea Horacio Pagani, fondatore e anima dell'iconico marchio, "da oltre vent’anni, la nostra ricerca è guidata dal principio leonardesco di Arte e Scienza: un’hypercar non deve solo essere veloce, ma anche un’opera capace di trasmettere fiducia e sicurezza a chi la guida. Con Pirelli Cyber Tyre, la gomma acquisisce la sensibilità di una mano umana, percependo l'asfalto e comunicando con il cuore elettronico di Pagani Utopia Roadster per trasformare ogni metro in un istante di controllo assoluto". Per Bosch Enineering il Ceo Johannes-Joerg Rueger osserva come "questa collaborazione sprigiona tutto il potenziale dei pneumatici intelligenti e vederla prendere forma in un capolavoro automobilistico come la Pagani Utopia Roadster ci permette di definire nuovi standard in termini di prestazioni, sicurezza e di un’esperienza di guida senza pari”.

Piero Misani, Chief Technical Officer di Pirelli parla di un viaggio della tecnologia Cyber Tyre che "è la realizzazione concreta di una visione nata oltre vent’anni fa, cioè che il pneumatico potesse evolvere da elemento passivo a sensore attivo, capace di generare dati e non solo di trasmettere forze. Insieme a partner come Pagani e Bosch, abbiamo inaugurato una nuova era di sicurezza e performance digitale, dimostrando che quell’intuizione pionieristica era corretta”.

Adottata per prima dalla Pagani Utopia Roadster, la tecnologia Cyber Tyre è ora in fase di implementazione su altri modelli di auto sia del mondo premium sia prestige. L’obiettivo - sottolinea il costruttore milanese - "è l’adozione da un ampio numero di veicoli per massimizzare il contributo alla sicurezza. Ma anche l’integrazione di altri sensori, con tecnologia sensor fusion, in ottica evoluzione verso il mondo dei veicoli a guida autonoma e ADAS. I connected vehicles aprono anche al mondo delle infrastrutture, i veicoli connessi non lo saranno infatti solo fra di loro, ma anche con le infrastrutture".

In questo senso, Pirelli - che a breve inizierà la produzione del sistema anche negli Stati Uniti - ha avviato nuovi accordi per applicare Cyber Tyre al monitoraggio delle infrastrutture stradali, come già accade sulla rete autostradale italiana. La tecnologia Pirelli, infatti, può avere sia le funzionalità di miglioramento di sicurezza e di performance dei singoli veicoli che la adottano sia di monitoraggio delle strade, per consentire una manutenzione predittiva capace di rendere la circolazione più sicura in modo efficiente. Per questo motivo, Pirelli ha di recente acquisito il 30% di Univrses, società di computer vision svedese, in grado di “leggere” la strada e la segnaletica verticale attraverso telecamere di bordo e algoritmi di IA.