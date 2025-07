Mancano ancora un paio di mesi è il Giro Automobilistico d'Italia, storico evento dedicato al mondo dell'automobile (la prima edizione risale al lontano 1934), ridiventerà realtà.

L’edizione del 2025 vuole essere solo una preview di quella che sarà la vera e propria gara, a calendario dal 2026. Nei prossimi anni il “ Giro Automobilistico d'Italia” attraverserà tutta l’Italia da Nord a Sud, passando anche per il Centro e per le due isole maggiori.

Il Giro Automobilistico d’Italia 2025 partirà da Torino l’11 settembre prossimo, farà tappa a Bormio il giorno successivo e si chiuderà presso la prestigiosa Villa Reale di Monza il 13 settembre.

Il Giro Automobilistico d’Italia traccia il percorso 2025

A settembre di quest'anno, il Giro Automobilistico d'Italia si configura come un affascinante tour non competitivo, un autentico “ Museo Dinamico ” che prenderà vita sulle strade italiane. L'evento vedrà la partecipazione di un numero limitato di equipaggi privati, a bordo di vetture di altissimo pregio e dall'inestimabile valore iconico.

Queste magnifiche automobili saranno affidate a nomi di spicco del panorama delle competizioni automobilistiche d'epoca e a personalità di rilievo, tutti uniti dalla profonda passione per il fascino intramontabile delle auto storiche.

A partire dal 2026, l'evento assumerà invece una nuova dimensione, trasformandosi in una vera e propria gara di regolarità, perfettamente integrata nel circuito delle auto storiche. Questa evoluzione sarà arricchita dall'introduzione di entusiasmanti gare di velocità su tracciati selezionati e da indimenticabili momenti di “vita da paddock”.

In questa anticipazione, le vetture sfileranno in un percorso esclusivo, seppur ridotto rispetto a quello 2026, che partirà da Torino, per arrivare alla Villa Reale di Monza privilegiando una delle località più suggestive d’Italia, Bormio, per un ideale gemellaggio con le Olimpiadi Invernali 2026.

A Bormio sarà organizzata una cena di gala per tutti i partecipanti. Nel corso dell’esclusiva serata, avrà luogo anche la cerimonia di premiazione delle vincitrici. La serata sarà occasione di condivisione del vero spirito di gruppo e di celebrazione attraverso una competizione sana con l’eleganza dei gentlemen e delle ladies drivers.

L'evento celebrativo si conferma anche un'anteprima dei regolamenti e dei percorsi del primo “Giro Automobilistico d'Italia”, un progetto quadriennale che dal 2026 attraverserà l'Italia, accendendo la passione per i motori in ogni tappa.

Con il Patronato di Regione Lombardia, e Patricini di Bormio e Monza, l’edizione 2025 vedrà sfilare sulle strade prestigiose vetture (la lista definitiva dei modelli partecipanti è ancora in fase di definizione ) quali: Ferrari Spider California, Alfa Romeo 1900 CSS, vittoriosa all’edizione del Giro nel 1954, Ferrari 308 GTS, Fiat Abarth131 Rally, Lancia Aprilia, Alfa Romeo 6C 1750, Lancia Stratos, Ferrari 365GT, Alfa Romeo Giulia SS, Ferrari 512 BB, Lancia Flaminia, Porsche 356 e molte altra ancora.

Perché è stata ripresa l’idea di far rivivere il Giro Automobilistico d’Italia?

Dopo un'attenta analisi dei format e delle gare che caratterizzano il mondo del motorismo storico ha rivelato l'esistenza di ampi margini di innovazione in questo specifico settore. Forte di questa visione strategica, SG Company si impegna ad apportare significative novità al “Giro”, garantendo ai partecipanti un'esperienza rinnovata e all'avanguardia.

"Il nostro obiettivo è posizionare il Giro Automobilistico d’Italia come un appuntamento imperdibile per il settore automotive, combinando tradizione e nuove esperienze immersive. Grazie al contributo di ognuna delle sisters, siamo certi di poter rendere questo evento un unicum nel suo settore, che crediamo creerà nuovi benchmarks. L’intento è realizzare qualcosa che sia capace di trasformare l’esperienza da sogno in realtà” – dichiara Davide Verdesca, CEO di SG Company.

Nell’ottica di rendere la gara il meno impattante possibile per l’ambiente, è prevista la compensazione della Carbon Footprint e la cerificazione di tutte le auto partecipanti, non solo creando una scheda di storytelling dalla loro origine alla gara, ma iscrivendo la vettura in blockchain al fine di creare un vero passaporto digitale che conterrà, negli anni, ogni informazione utile di ciascuna delle vetture partecipanti.