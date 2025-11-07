circle x black
Cerca nel sito
 

In EICMA si prevede un fine settimana infuocato

sponsor

In EICMA si prevede un fine settimana infuocato
07 novembre 2025 | 16.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Volata finale per l’82ª Edizione di EICMA, che si appresta a vivere un fine settimana ad alta intensità tra gare, show, test ride ed eventi speciali alla Fiera Milano Rho. Dopo i giorni dedicati a media e operatori e due giornate di apertura al pubblico da tutto esaurito, sabato 8 e domenica 9 novembre la manifestazione entra nel vivo con un programma che riunisce il mondo dell’industria, dello sport e della passione per le due ruote.

Protagonista dell’area esterna è MotoLive, che celebra il ventesimo anniversario con un palinsesto potenziato di competizioni ed esibizioni. Nel weekend è atteso il ritorno della Champions Charity Race, gara ad inseguimento che vedrà in pista 12 leggende del motorsport, per un totale di oltre 35 titoli mondiali. Tra i nomi confermati: Troy Bayliss, Carlos Checa, Stefan Everts, Marco Melandri, Christophe Pourcel, Chicco Chiodi e Marco Belli.

Per il pubblico invece interessato alla mobilità urbana, è attiva l’area Y.U.M., 4.000 mq di test ride con oltre 40 veicoli messi a disposizione da 12 marchi, tra elettrici ed endotermici, tra cui BMW, Honda, Niu, Piaggio e Yamaha.

In questo weekend conclusivo, in collaborazione con ATM, Trenord e Comune di Milano, l’Esposizione EICMA offre 11.000 posti auto gratuiti negli hub di interscambio della rete metropolitana e tariffe agevolate per chi raggiunge la fiera in treno.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
82ª Edizione di EICMA MotoLive Y.U.M.
Vedi anche
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza