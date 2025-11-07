Volata finale per l’82ª Edizione di EICMA, che si appresta a vivere un fine settimana ad alta intensità tra gare, show, test ride ed eventi speciali alla Fiera Milano Rho. Dopo i giorni dedicati a media e operatori e due giornate di apertura al pubblico da tutto esaurito, sabato 8 e domenica 9 novembre la manifestazione entra nel vivo con un programma che riunisce il mondo dell’industria, dello sport e della passione per le due ruote.

Protagonista dell’area esterna è MotoLive, che celebra il ventesimo anniversario con un palinsesto potenziato di competizioni ed esibizioni. Nel weekend è atteso il ritorno della Champions Charity Race, gara ad inseguimento che vedrà in pista 12 leggende del motorsport, per un totale di oltre 35 titoli mondiali. Tra i nomi confermati: Troy Bayliss, Carlos Checa, Stefan Everts, Marco Melandri, Christophe Pourcel, Chicco Chiodi e Marco Belli.

Per il pubblico invece interessato alla mobilità urbana, è attiva l’area Y.U.M., 4.000 mq di test ride con oltre 40 veicoli messi a disposizione da 12 marchi, tra elettrici ed endotermici, tra cui BMW, Honda, Niu, Piaggio e Yamaha.

In questo weekend conclusivo, in collaborazione con ATM, Trenord e Comune di Milano, l’Esposizione EICMA offre 11.000 posti auto gratuiti negli hub di interscambio della rete metropolitana e tariffe agevolate per chi raggiunge la fiera in treno.