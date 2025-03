Jaguar, la vision concept Type 00 debutta alla Paris Fashion Week

Per l'occasione preparata in una inedita colorazione French Ultramarine

Debutto 'glamour' per la Type 00, la vision concept car che anticipa le Jaguar del futuro e che è stata avvistata per le strade di Parigi durante la Paris Fashion Week. Ispirata alla filosofia 'Copy Nothing', mutuata dal fondatore del marchio Sir Willam Lyons, la Type 00 ha fatto la sua prima apparizione in assoluto all’Art Week di Miami ma a Parigi si è presentata - in compagnia di attori famosi come Zoe Saldana - in una inedita colorazione French Ultramarine, ispirata appunto al blu oltremare, da sempre associato alle arti e alla cultura francese fin dall'epoca rinascimentale, quando era molto apprezzato per la sua originalità, rarità e prestigio.

Per arrivare alla definizione della nuova finitura un team di designer Jaguar ha lavorato con specialisti della verniciatura, utilizzando un pigmento esclusivo con l’aggiunta di un componente metallico per ottenere una finitura satinata che esalta le forme inedite della Type 00. Parigi ospiterà anche il nuovo luxury store Jaguar nel Golden Triangle, il cuore del quartiere della moda di lusso nell'8° arrondissement.

Come spiega Rawdon Glover, Managing Director Jaguar, "il brand Jaguar prenderà vita attraverso un numero selezionato di esclusivi store, collocati dove i clienti vivono, lavorano e si divertono, che ci consentiranno di costruire relazioni dirette e di offrire esperienze uniche. Questi store abbracceranno le rispettive culture locali, come farà la sede di Parigi che metterà in evidenza il ricco patrimonio artistico della città e il suo status di tempio della moda di lusso.”