Jeep prosegue la sua crescita in Italia e registra risultati brillanti ad aprile. Il modello Avenger, nato a Torino, è il SUV più scelto dagli italiani sia nel mese appena concluso sia nel periodo gennaio-aprile. Il suo successo rafforza il primato del marchio nel 2024, consolidato già nel primo trimestre.

In particolare, la versione completamente elettrica di Avenger si conferma come B-SUV a zero emissioni più venduto in Italia, mese per mese e su base quadrimestrale. Il modello non solo domina il proprio segmento, ma raggiunge anche la quarta posizione tra i veicoli più venduti in assoluto dall’inizio dell’anno e la seconda nel solo aprile.

Alla base di questi risultati si trova un’offerta pensata per adattarsi a ogni esigenza. La gamma Avenger include il motore 1.2 turbo benzina con cambio manuale, la versione e-Hybrid automatica e la nuova 4xe con trazione integrale, caratterizzata da un sistema ibrido a 48V da 145 CV complessivi. Questa versione unisce doti fuoristradistiche autentiche e agilità urbana, incarnando appieno lo spirito Jeep.

Nuova Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, 4.806 esemplari

Una cifra che richiama l’altezza del Monte Bianco. La versione speciale “The North Face Edition” è realizzata con materiali resistenti, dettagli in Summit Gold e motivi topografici caratterizzano questa serie limitata, espressione della collaborazione tra due marchi uniti dalla passione per l’avventura.

Anche Compass e Renegade, simboli della produzione italiana Jeep, si rinnovano con l’edizione speciale North Star.

Entrambi i modelli offrono contenuti più raffinati rispetto agli allestimenti di serie, con un’estetica curata e dotazioni orientate al comfort e alla praticità quotidiana. Renegade, in particolare, si posiziona tra i B-SUV Plug-In Hybrid più venduti.