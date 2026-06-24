Jeep amplia la famiglia Compass introducendo una delle versioni più attese della nuova generazione del SUV. Con l’apertura degli ordini della nuova Jeep Compass 4xe, il marchio americano rafforza la propria strategia di elettrificazione senza rinunciare alle caratteristiche che ne hanno costruito la reputazione: capacità in fuoristrada, versatilità e libertà di utilizzo.

Prodotta nello stabilimento di Melfi e sviluppata sulla piattaforma STLA Medium, la nuova Jeep Compass 4xe rappresenta il vertice della gamma grazie a una configurazione completamente elettrica con doppio motore e trazione integrale. La potenza complessiva raggiunge i 375 CV, mentre la batteria da 96,1 kWh permette di percorrere oltre 600 chilometri con una sola ricarica.

La nuova architettura elettrica è stata progettata per garantire prestazioni elevate anche lontano dall’asfalto. Il sistema a doppio motore assicura una gestione indipendente della coppia sui due assi, migliorando motricità e controllo nelle condizioni più impegnative.

L’assetto rialzato, la maggiore altezza da terra e gli angoli caratteristici ottimizzati consentono alla Compass 4xe di affrontare percorsi impegnativi mantenendo intatte le tradizionali doti off-road del marchio. A completare il quadro ci sono il sistema Selec-Terrain e la modalità 4WD Lock dedicata alle situazioni più difficili.

Nuova Jeep Compass 4xe: anche in versione Long Range

Accanto alla 4xe debutta anche la nuova Jeep Compass BEV Long Range, variante pensata per chi privilegia l’autonomia. Grazie a una batteria da 96,3 kWh e a un motore da 231 CV, questa versione può raggiungere fino a 674 chilometri nel ciclo WLTP.

Entrambe le novità si inseriscono in una gamma sempre più completa che comprende versioni e-Hybrid, Plug-In Hybrid e 100% elettriche. Una scelta che conferma la volontà di Jeep di offrire diverse soluzioni di mobilità mantenendo invariata l’identità del proprio SUV di riferimento.

Con queste nuove motorizzazioni, Jeep Compass 4xe rafforza il proprio ruolo strategico nel mercato europeo, combinando tecnologia elettrica, autonomia e autentiche capacità da fuoristrada