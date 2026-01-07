KGM porta sul mercato italiano Actyon HEV, una proposta full-hybrid che amplia l’offerta del marchio e affianca la già nota versione a benzina. Il modello distribuito da ATFlow introduce una combinazione tecnica avanzata: il motore 1.5 GDI Turbo opera in sinergia con un doppio motore elettrico per una potenza complessiva di 204 CV, supportata da una batteria LFP da 1,83 kWh tra le più capienti della categoria. La configurazione consente un’elevata percentuale di marcia in elettrico e consumi contenuti a 6,09 l/100 km nel ciclo WLTP.

Il cambio e-DHT, concepito per sistemi ibridi, ottimizza la gestione energetica della KGM Actyon HEV al fine di consentire cambi di marcia fluidi. I paddle al volante permettono di modulare su quattro livelli la frenata rigenerativa, una soluzione utile soprattutto nei percorsi cittadini.

KGM Actyon HEV full-hybrid: tecnologia, comfort e spazio

Il SUV misura 4.740 mm in lunghezza e propone un abitacolo ampio, con sedili regolabili elettricamente, riscaldati e ventilati, disponibili in configurazione Nera o Caramello. L’ambiente interno è arricchito da un quadro strumenti digitale da 12,3” e da uno schermo touch da 12,3” compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

La dotazione include anche il sistema di telecamere HD a 360°, sensori anteriori e posteriori, caricatore wireless e prese USB Type-C. Il comfort è completato dal climatizzatore automatico bi-zona con bocchette dedicate ai passeggeri posteriori.

Sul fronte sicurezza, Actyon HEV propone una suite ADAS completa: frenata autonoma d’emergenza, mantenimento di corsia, monitoraggio dell’angolo cieco con intervento attivo, riconoscimento della segnaletica e cruise control adattivo intelligente. Il modello è equipaggiato con otto airbag e punti ISOFIX sui sedili posteriori.

Actyon HEV è disponibile nell’allestimento K-LINE, che integra cerchi in lega da 20”, pneumatici Michelin e una ricca dotazione di serie. Garanzia di 5 anni o 100.000 km e copertura fino a 160.000 km sulle componenti ad alta tensione. Il magazzino ricambi europeo e italiano garantisce consegne in 24/48 ore.