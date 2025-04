Kia lancia in Italia il servizio Kia Drive per ampliare il portafoglio di soluzioni di mobilità del brand e soddisfare le nuove esigenze degli utenti.

Si tratta di un servizio di noleggi a breve termine, a livello locale, in tutta Italia e in tutta Europa, tramite la rete di concessionari Kia aderenti al progetto.

“Kia Drive evolve verso una dimensione di servizio più ampia e completa, ma l'obiettivo fondamentale rimane sempre lo stesso ed è quello di proporre soluzioni di mobilità più sostenibili a livello locale", ha dichiarato Carlos Lahoz, Vice President Sales and Ownership Experience di Kia Europe. "I nostri dealers che hanno aderito all’iniziativa sono motivati a offrire ai loro clienti noleggi a breve termine in modo personalizzato.”

Kia Drive consente di noleggiare una vettura direttamente dai concessionari Kia aderenti in tutta Europa

Solo per la fase di lancio di Kia Drive in Italia, i clienti interessati potranno noleggiare un veicolo Kia a partire da 29,00€ al giorno (IVA inclusa) con copertura assicurativa base inclusa nel prezzo. Questa offerta è valida presso i concessionari aderenti, per prenotazioni e noleggi effettuati entro il 31 luglio 2025.