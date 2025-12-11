Kia ha svelato in world premiere la nuova generazione di Seltos, il SUV compatto globale del brand coreano, protagonista di un profondo ripensamento in termini di design, tecnologia e fruibilità quotidiana.

La nuova Seltos è pensata per chi vuole vivere da protagonista la propria mobilità, conciliando stile, praticità e connettività avanzata.

La nuova Seltos nasce sulla piattaforma K3 e punta a innalzare l’asticella del segmento in termini di qualità percepita, comfort e sicurezza. L’auto mantiene la vocazione di “miglior rapporto qualità-prezzo” che ha contraddistinto il modello precedente, ma con contenuti certamente più ricchi e una user experience decisamente più evoluta.

Interni connessi e pensati per la vita reale

L’abitacolo è stato ridisegnato con una plancia bassa e orizzontale per migliorare la visibilità e trasmettere una sensazione di apertura. Il cambio Shift-by-Wire libera spazio nella console, mentre materiali di qualità e un layout essenziale creano un ambiente moderno e confortevole.

Tra gli highlight spiccano il tetto panoramico, le 64 tonalità di illuminazione interna, i sedili posteriori reclinabili con ampia regolazione e un sistema audio premium ottimizzato per l’acustica dell’abitacolo.

La gamma motori prevede varianti benzina ad alta efficienza, tra cui il 1.6 T-GDI da 180 CV e 265 Nm, abbinabile a cambi manuali a 6 marce o dual-clutch a 7 rapporti, e opzioni di trazione anteriore o integrale con sospensioni posteriori multi-link. Il selettore di guida Drive Mode (Eco, Normal, Sport) e la funzione Terrain con modalità Snow, Mud e Sand permettono di adattare il comportamento dell’auto alle diverse condizioni.

Parlando di sicurezza la nuova Seltos utilizza ampiamente acciai ad altissima resistenza e parti stampate a caldo per migliorare la protezione degli occupanti. La dotazione ADAS include sistemi sofisticati come Highway Driving Assist 2, Lane Following Assist 2, Forward Collision-Avoidance Assist 2, Safe Exit Warning, Surround View Monitor e Parking Collision-Avoidance Assist in retromarcia, oltre ai sensori di parcheggio perimetrali.

L'arrivo sul mercato europeo è previsto nel corso del 2026.