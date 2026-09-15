Kia amplia la famiglia dei Platform Beyond Vehicle con la Kia PV7, secondo modello della gamma PBV completamente elettrica dopo PV5. Presentato a Hannover alla vigilia dell'IAA Transportation 2026, il nuovo veicolo commerciale sarà proposto nelle configurazioni Cargo e Passenger e arriverà in Corea ed Europa nella seconda metà del 2027.

Alla base della Kia PV7 troviamo l'architettura E-GMP.S, sviluppata specificamente per i PBV e caratterizzata da un pianale piatto. Sono previste batterie NCM da 71,5 e 96,2 kWh, mentre il motore elettrico può raggiungere 200 kW e 420 Nm. La trazione anteriore sarà inizialmente standard, con una variante integrale prevista successivamente.

Kia PV7: ricarica a 800 Volt e oltre 460 km

La versione Cargo Long Range promette oltre 460 km di autonomia WLTP, dato ancora soggetto a omologazione. L'architettura a 800 Volt permette inoltre di passare dal 10 all'80% della batteria in circa 20 minuti utilizzando una colonnina DC da 350 kW. Debutta anche una doppia soluzione per le prese di ricarica, mentre la funzione V2L consente di alimentare utensili e apparecchiature professionali.

La versatilità rappresenta uno dei punti centrali del progetto. PV7 Cargo Long offre fino a 6,1 m³, mentre la variante High Roof raggiunge 8 m³. La portata arriva a 1.200 kg e la soglia di carico della versione Long è alta 550 mm. Nel vano possono trovare posto fino a tre europallet.

PV7 Passenger punta invece sul trasporto persone: in Europa potrà ospitare fino a nove occupanti, con configurazioni dei sedili modulabili e climatizzazione posteriore.

La strategia non si fermerà alle prime configurazioni. Kia prevede infatti di sviluppare fino a 23 varianti di PV7, comprese Cargo Compact, Long, High Roof, Passenger e Chassis Cab, trasformando il nuovo elettrico in una piattaforma destinata a molteplici attività professionali.