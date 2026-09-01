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Kia PV7, il nuovo van elettrico sfida il mercato dei veicoli commerciali

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Kia PV7, il nuovo van elettrico sfida il mercato dei veicoli commerciali
01 settembre 2026 | 14.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Kia amplia la propria offensiva nel settore dei veicoli commerciali elettrici e mostra le prime immagini del nuovo PV7, secondo modello della famiglia PBV dopo il PV5. Il debutto mondiale è fissato per il 14 settembre 2026 all'IAA Transportation di Hannover, dove il costruttore coreano svelerà integralmente caratteristiche e soluzioni del nuovo modello.

Il PV7 porterà la strategia Platform Beyond Vehicle in una categoria superiore rispetto al PV5, offrendo maggiore spazio e versatilità. L'obiettivo è intercettare le esigenze di aziende e professionisti, senza escludere impieghi legati al tempo libero. Per il momento Kia non ha comunicato dati relativi a dimensioni, batterie, potenza o autonomia, concentrando l'anteprima sul design e sulla filosofia del progetto.

Kia PV7: piattaforma E-GMP.S e design "one-box"

Le immagini teaser permettono già di riconoscere alcuni elementi distintivi. La carrozzeria adotta un'impostazione " one-box" , con proporzioni robuste e superfici pensate per massimizzare la funzionalità. Cofano e montanti neri creano un contrasto evidente con la carrozzeria, mentre le firme luminose anteriori e posteriori riprendono il linguaggio stilistico sviluppato per la famiglia PBV.

Dal punto di vista tecnico, Kia conferma l'utilizzo della piattaforma dedicata E-GMP.S, architettura sviluppata specificamente per i propri PBV elettrici. Il PV7 diventerà uno dei pilastri della strategia commerciale del marchio e sarà affiancato in futuro da ulteriori derivazioni, pensate per ampliare le possibilità di configurazione e rispondere a differenti applicazioni professionali.

La scelta dell'IAA Transportation non è casuale. La manifestazione tedesca rappresenta uno degli appuntamenti internazionali più importanti dedicati alla mobilità commerciale e offrirà a Kia l'occasione per mostrare anche diverse varianti del PV5, evidenziando la modularità del progetto PBV.

Per conoscere autonomia, capacità della batteria, dimensioni e configurazioni del nuovo PV7 bisognerà quindi attendere la presentazione di Hannover. Le prime informazioni chiariscono però il suo posizionamento: un veicolo commerciale completamente elettrico più grande e versatile del PV5, attraverso il quale Kia punta ad ampliare sensibilmente la propria presenza nel mercato europeo degli LCV a zero emissioni.

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