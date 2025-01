KTM amplia la sua gamma off-road presentando le nuove 125 Enduro R e 390 Enduro R 2025, due modelli progettati per soddisfare le esigenze degli appassionati di fuoristrada e Dual-Sport. Queste moto, nate per dominare ogni terreno, affiancano l'iconica 690 Enduro R, combinando tecnologia moderna e prestazioni elevate.

KTM 125 Enduro R 2025 e KTM 390 Enduro R 2025, ciclistica e sospensioni

Entrambe le moto sono equipaggiate con caratteristiche di prim’ordine:

• sospensioni a lunga escursione: la forcella WP APEX da 43 mm offre un'escursione di 230 mm, ideale per affrontare terreni impegnativi. Sulla 390, la forcella è regolabile in compressione e ritorno con 30 click, senza bisogno di attrezzi, mentre sulla 125 non è regolabile.

• serbatoio in metallo da 9 litri: un design robusto per garantire maggiore durabilità e autonomia.

• ruote a raggi da 21/18 pollici: perfette per offrire massimo grip e stabilità anche nei percorsi più accidentati.

• cruscotto TFT minimalista: garantisce un’interfaccia intuitiva e visibile in ogni condizione di guida.

• ABS completamente disattivabile: una funzionalità indispensabile per il vero off-road.

Il telaio, costruito in acciaio a traliccio in due parti e rifinito con una vernice arancione a polvere, deriva dalla piattaforma GEN3 condivisa con i modelli Duke, ma è ottimizzato per l’enduro. Grazie alla nuova progettazione, offre uno spazio maggiore per il radiatore e una posizione delle pedane studiata per il massimo controllo in fuoristrada.

Le nuove KTM 125 Enduro R e 390 Enduro R 2025 montano il collaudato motore monocilindrico LC4C, già apprezzato nella gamma Duke 2024. Questo motore è sinonimo di affidabilità e potenza:

• intervalli di manutenzione ogni 10.000 km, con il primo tagliando a 1.000 km.

• controlli delle valvole programmati ogni 2.000 km per garantire prestazioni costanti e durature.

La 390, con il suo motore più potente, è ideale per chi cerca versatilità e prestazioni superiori, mentre la 125 è perfetta per i giovani piloti o per chi desidera un’esperienza di guida leggera ma emozionante.

Prezzi e disponibilità

Saranno disponibili presso i concessionari ufficiali a partire da marzo 2025.

Prezzi a partire da 5.730 euro per la KTM 125 Enduro R 2025 e da 6.780 euro per la KTM 390 Enduro R 2025.