circle x black
Cerca nel sito
 

La nuova CUPRA Raval debutterà il 9 aprile

sponsor

La nuova CUPRA Raval debutterà il 9 aprile
06 aprile 2026 | 09.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il conto alla rovescia è partito. La nuova CUPRA Raval sarà svelata ufficialmente il 9 aprile, segnando un passaggio importante nella strategia del marchio spagnolo, sempre più orientato verso una mobilità elettrica dal forte contenuto emozionale.

CTA

Non si tratta di una semplice citycar elettrica, ma di un progetto che punta a ridefinire il ruolo delle compatte urbane, introducendo un mix di design distintivo, tecnologia e carattere dinamico. Un’impostazione coerente con l’identità di CUPRA, che anche nel segmento delle elettriche più accessibili cerca di mantenere un’impronta sportiva.

Negli ultimi mesi, alcuni prototipi camuffati della CUPRA Raval sono stati avvistati su strada, lasciando intravedere un’impostazione orientata al piacere di guida. Le prime indicazioni parlano di una vettura agile, reattiva e con un comportamento dinamico sopra la media della categoria.

CUPRA Raval: look più audace

Il nuovo modello rappresenta una delle mosse chiave nella strategia di elettrificazione del brand. L’obiettivo è intercettare una nuova generazione di automobilisti, sempre più attenta alla sostenibilità ma non disposta a rinunciare a design e coinvolgimento alla guida.

Dal punto di vista stilistico, la CUPRA Raval dovrebbe portare su strada un linguaggio più audace rispetto alle tradizionali citycar, con proporzioni compatte ma una forte presenza visiva. Un equilibrio non semplice, ma fondamentale per distinguersi in un segmento sempre più competitivo.

L’anteprima mondiale è fissata per il 9 aprile alle 9:30, momento in cui verranno svelati tutti i dettagli tecnici e le caratteristiche definitive del modello.

L’impressione è che CUPRA voglia andare oltre il concetto classico di utilitaria elettrica, proponendo un’auto capace di unire mobilità urbana e piacere di guida. Una sfida interessante, soprattutto in un contesto in cui molte vetture della stessa categoria puntano più sull’efficienza che sul coinvolgimento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
nuova CUPRA Raval cupra cupra raval auto elettriche
Vedi anche
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video
Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video
Maltempo, frana sulla strada: Agnone isolata - Video
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza