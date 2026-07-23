circle x black
Cerca nel sito
 

Lamborghini Revuelto Impavido: 25 esemplari celebrano il Giappone

sponsor

Lamborghini Revuelto Impavido: 25 esemplari celebrano il Giappone
23 luglio 2026 | 11.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Automobili Lamborghini celebra il venticinquesimo anniversario della propria presenza in Giappone con la Revuelto Impavido, una serie speciale limitata a soli 25 esemplari numerati, sviluppata attraverso il programma di personalizzazione Ad Personam. Il progetto rende omaggio al profondo legame tra il marchio di Sant'Agata Bolognese e il mercato nipponico, reinterpretando il linguaggio stilistico della Revuelto attraverso i valori del Bushido, l'antico codice d'onore dei samurai fondato su coraggio, disciplina e determinazione.

Il nome " Impavido" richiama proprio questi principi e identifica una vettura che unisce la tradizione Lamborghini con richiami alla cultura giapponese. La carrozzeria presenta elementi ispirati alle armature dei samurai: le linee lungo le fiancate evocano il taglio di una katana, mentre gli inserti color bronzo richiamano gli odoshi, i lacci in seta utilizzati per assemblare le armature.

Lamborghini Revuelto Impavido: il V12 ibrido celebra il Bushido

La serie speciale viene proposta in quattro configurazioni esclusive, ciascuna ispirata a un simbolo della tradizione giapponese. Le versioni lucide sono disponibili nelle tonalità Verde Campus, ispirata alla giada Hisui, e Grigio Artis Lucido, che richiama la lama della katana. Le varianti opache adottano invece le colorazioni Grigio Crater Matt e Rosso Pyra, quest'ultima ispirata al celebre rosso Sanada, simbolo di coraggio e disciplina.

L'abitacolo abbina pelle Nero Ade e rivestimenti Corsa Tex, impreziositi da ricami dedicati, dettagli color bronzo, logo Samurai e una targhetta in fibra di carbonio che identifica ciascun esemplare con la dicitura " 1 di 25" .

Dal punto di vista tecnico, la Revuelto Impavido mantiene l'architettura della supersportiva Lamborghini. Il motore V12 aspirato da 6,5 litri lavora insieme a tre motori elettrici e al cambio doppia frizione a otto rapporti trasversale, sviluppando una potenza complessiva di 1.015 CV. Il telaio monoscocca in fibra di carbonio, l'aerodinamica attiva, i freni carboceramici CCB Plus e la trazione integrale con torque vectoring elettrificato consentono prestazioni di assoluto rilievo: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e velocità massima superiore a 350 km/h.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lamborghini lamborghini revuelto revuelto impavido
Vedi anche
Ilaria Salis, Gasparri: "Sinistra predica diritti ma li ignora" - Video
Enzo Iacchetti: "Mai augurato la morte a Schillaci, solo una gag"
News to go
Enti locali, c'è l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro
Giffoni, Allevi ai ragazzi: "Rivendicate il diritto alla fragilità"
News to go
In Francia stop ai social per i minori di 15 anni
Violenta tromba d'aria nel veneziano, lettini e ombrelloni distrutti sulla spiaggia di Chioggia - Video
Vladimir Luxuria attacca Heather Parisi e Arcigay: "Non sarò al Molise Pride, no a politiche da struzzo" - Video
Gualtieri e l'iniziativa contro il caldo a Roma: "Cinema gratis in 11 sale" - Video
Incendio distrugge azienda agricola in Puglia, la disperazione dell'agricoltore - Video
Agrigento, le fiamme avvolgono Santo Stefano Quisquina: decine di evacuati - Video
New York, il sindaco Mamdani contro Netanyahu: "Criminale di guerra, qui non è benvenuto" - Video
Sicilia, scoppia emergenza incendi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza