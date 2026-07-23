Automobili Lamborghini celebra il venticinquesimo anniversario della propria presenza in Giappone con la Revuelto Impavido, una serie speciale limitata a soli 25 esemplari numerati, sviluppata attraverso il programma di personalizzazione Ad Personam. Il progetto rende omaggio al profondo legame tra il marchio di Sant'Agata Bolognese e il mercato nipponico, reinterpretando il linguaggio stilistico della Revuelto attraverso i valori del Bushido, l'antico codice d'onore dei samurai fondato su coraggio, disciplina e determinazione.

Il nome " Impavido" richiama proprio questi principi e identifica una vettura che unisce la tradizione Lamborghini con richiami alla cultura giapponese. La carrozzeria presenta elementi ispirati alle armature dei samurai: le linee lungo le fiancate evocano il taglio di una katana, mentre gli inserti color bronzo richiamano gli odoshi, i lacci in seta utilizzati per assemblare le armature.

Lamborghini Revuelto Impavido: il V12 ibrido celebra il Bushido

La serie speciale viene proposta in quattro configurazioni esclusive, ciascuna ispirata a un simbolo della tradizione giapponese. Le versioni lucide sono disponibili nelle tonalità Verde Campus, ispirata alla giada Hisui, e Grigio Artis Lucido, che richiama la lama della katana. Le varianti opache adottano invece le colorazioni Grigio Crater Matt e Rosso Pyra, quest'ultima ispirata al celebre rosso Sanada, simbolo di coraggio e disciplina.

L'abitacolo abbina pelle Nero Ade e rivestimenti Corsa Tex, impreziositi da ricami dedicati, dettagli color bronzo, logo Samurai e una targhetta in fibra di carbonio che identifica ciascun esemplare con la dicitura " 1 di 25" .

Dal punto di vista tecnico, la Revuelto Impavido mantiene l'architettura della supersportiva Lamborghini. Il motore V12 aspirato da 6,5 litri lavora insieme a tre motori elettrici e al cambio doppia frizione a otto rapporti trasversale, sviluppando una potenza complessiva di 1.015 CV. Il telaio monoscocca in fibra di carbonio, l'aerodinamica attiva, i freni carboceramici CCB Plus e la trazione integrale con torque vectoring elettrificato consentono prestazioni di assoluto rilievo: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e velocità massima superiore a 350 km/h.