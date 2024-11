Lancia, Marchio storico italiano, ha celebrato lo scorso 27 novembre, i suoi primi 118 anni.

Le celebrazioni sono partite dalla sede Lancia di Torino, in Via Plava i dipendenti dell’azienda hanno festeggiato insieme al top management, avendo anche la possibilità di ammirare da vicino, la nuova Lancia Ypsilon, per l’occasione esposta all’ingresso dell’headquarter.

Anche in Spagna, presso gli stabilimenti Lancia a Zaragoza e in Francia, a Poissy, si sono svolti i festeggiamenti. Un Marchio che dopo varie vicissitudini è rinato e che oggi in Italia conta 160 show-room ufficiali e che entro il 2025, potrà avvalersi di ulteriori 70 centri nelle principali città di Francia, Spagna, Belgio - Lussemburgo, Paesi Bassi e Germania.

Dichiara Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia: “Sono orgoglioso di celebrare questo anniversario che segna un altro tassello della nostra storia leggendaria, fatta di eleganza senza tempo, innovazione tecnologica e primati sportivi. In questi 118 anni di storia, Lancia ha creato vetture belle, innovative e spiccatamente italiane che, nonostante il trascorrere del tempo, continuano a essere nel cuore della gente”.

Lancia, le origini

Era il 1906 quando Vincenzo Lancia e Claudio Fogolin, entrambi dipendenti Fiat e appassionati di auto, fondano il Marchio.

Vincenzo già era noto nell’ambiente per diverse vittorie ottenute in svariate competizioni sportive alla guida di una Fiat. Nel 1908 nasce la prima Lancia, la 12 HP. Un veicolo innovativo con trasmissione a cardano in luogo di quella a catena. Nel corso degli anni a venire diversi i modelli che si sono susseguiti, dalla Lambda all’Augusta fino all’Aprilia. Nel 1950 nasce la Lancia Aurelia, prima vettura al mondo a montare un motore V6.