Lancia, un video per celebrare i suoi 'primi' 118 anni

Iniziative per l'anniversario in un 2024 cruciale per il Rinascimento del brand

In un 2024 in cui il 'rinascimento' del brand ha compiuto un grande passo in avanti con la commercializzazione della nuova Ypsilon oggi Lancia celebra il suo 118° anniversario con un emozionante video celebrativo (visibile su https://www.youtube.com/watch?v=scY3EmEB9Wk) e iniziative speciali dedicate ai dipendenti in Italia, Francia e Spagna. A Torino, nella storica sede di Via Plava, dipendenti e top management festeggeranno insieme, con la Nuova Ypsilon esposta nell’atrio come simbolo della rinascita del brand. Fondato nel 1906 da Vincenzo Lancia, il marchio ha segnato pagine indimenticabili della storia dell’automobilismo con modelli innovativi come la 12 HP, la Lambda e l’Aurelia.

Il design di Lancia, sinonimo di eleganza italiana, ha creato modelli intramontabili come l’Aurelia B24 e la Thema 8.32, che hanno definito il concetto di "stile italiano". Nel motorsport, Lancia ha dominato la scena dei rally per oltre 20 anni, con vetture iconiche come la Stratos, la 037 e la Delta, simboli di eccellenza tecnica e sportiva. Lancia è stata anche protagonista anche nel mondo del cinema, come nel celebre film “Il Sorpasso” e ha collaborato con testimonial di prestigio come Stefano Gabbana, Richard Gere. la Nuova Ypsilon, capostipite della nuova era di Lancia, unisce tradizione e innovazione, offrendo comfort esclusivo, design senza tempo, e tecnologie dell’ultima generazione incluse motorizzazioni 100% elettriche e ibride.

Nel Rinascimento di Lancia un ruolo chiave lo rivestono i nuovi ed esclusivi showroom Casa Lancia, che oggi in Italia sono 160 mentre, entro il 2025, raggiungeranno la quota totale di 70 distribuiti nelle principali città di Francia, Spagna, Belgio-Lussemburgo, Paesi Bassi e Germania. Per sostenere il lancio della nuova Ypsilon Lancia propone una offerta finanziaria per la versione ibrida con una rata mensile di 200€ per 45 mesi, mentre per quella elettrica il canone è di 200€ per 33 mesi. In entrambi i casi, il primo pagamento avverrà dopo 90 giorni.