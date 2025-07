Con l’arrivo della stagione estiva, CUPRA aggiorna l’app “My CUPRA” per offrire un’esperienza digitale ancora più efficiente a chi guida un’auto elettrica. Disponibile dalla versione 2.7.1, la nuova funzione di pianificazione del percorso permette di configurare viaggi personalizzati su misura per i modelli Born e Tavascan, includendo automaticamente le soste presso le stazioni di ricarica più adatte.

Gli utenti possono definire parametri avanzati come la percentuale minima di batteria all’arrivo, il livello di carica desiderato a destinazione e le preferenze di percorso, come evitare autostrade o pedaggi. Una volta creato, l’itinerario viene trasferito direttamente al sistema di navigazione del veicolo, semplificando ogni fase del viaggio.

App My Cupra, viaggiare in elettrico senza l’ansia dell’autonomia

Il nuovo strumento va oltre le funzionalità standard dei navigatori tradizionali, riducendo concretamente l’ansia da autonomia grazie a un algoritmo che tiene conto del modello di vettura, del consumo energetico effettivo e della disponibilità nella rete di ricarica CUPRA. I percorsi possono essere aggiornati in tempo reale in base allo stile di guida o alle condizioni meteo, con un controllo completo su orari di arrivo e soste previste.

Per chi desidera maggiore integrazione, i percorsi possono essere condivisi anche tramite Apple CarPlay o Android Auto, mantenendo però il massimo dell’efficienza solo quando inviati direttamente al sistema di bordo del veicolo.

Parallelamente al nuovo pianificatore EV, CUPRA introduce anche una revisione completa delle proprie tariffe di ricarica, pensate per rendere ancora più semplice e conveniente l’utilizzo quotidiano di veicoli elettrici e ibridi plug-in.

Grazie alla collaborazione con Volkswagen Group Charging, i nuovi piani sono quattro: Free, IONITY Flex, IONITY Pro e Premium.

Tutte le opzioni offrono vantaggi specifici come prezzi agevolati sulla rete IONITY, compatibilità Plug & Charge, carta di ricarica gratuita e possibilità di utilizzo in 28 Paesi europei, per un totale di circa 900.000 punti di ricarica.