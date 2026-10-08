circle x black
Cerca nel sito
 

Leapmotor C10 MY27: fino a 571 CV, più autonomia e nuove tecnologie

sponsor

Leapmotor C10 MY27: fino a 571 CV, più autonomia e nuove tecnologie
08 ottobre 2026 | 17.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Leapmotor C10 MY27 si rinnova con aggiornamenti che interessano motorizzazioni, autonomia, connettività e sicurezza. Il SUV di segmento D introduce l'architettura elettronica 3.5, accompagnata dal sistema operativo LEAP OS 4.0 Plus e da una dotazione tecnologica ampliata.

Le novità estetiche presenti sulla Leapmotor C10 MY27 comprendono una fascia luminosa anteriore a LED, disponibile nell'allestimento Design. Nell'abitacolo arrivano vetri anteriori fonoassorbenti, supporto lombare elettrico e uno specchietto retrovisore senza cornice.

Migliora anche la praticità: il bagagliaio delle versioni elettriche raggiunge 500 litri, espandibili a 1.905, mentre la REEV Hybrid offre 440 litri.

Leapmotor C10 MY27: motori elettrici e autonomia estesa

La gamma comprende tre configurazioni. La C10 81,9 kWh Design sviluppa 299 CV e 360 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e dichiara 519 km di autonomia WLTP.

La C10 AWD Design dispone invece di due motori elettrici, trazione integrale e 571 CV complessivi. La coppia raggiunge 655 Nm, lo scatto da fermo richiede cinque secondi e l'autonomia dichiarata è di 479 km.

Per chi percorre lunghe distanze rimane disponibile la C10 REEV Hybrid, con motore elettrico da 220 CV e generatore a benzina da 1,5 litri. L'autonomia arriva a 145 km in modalità elettrica e 986 km complessivi.

Il sistema multimediale integra uno schermo da 14,6 pollici, Apple CarPlay e Android Auto wireless e un assistente vocale basato sull'intelligenza artificiale.

Sul fronte sicurezza debuttano cinque nuove funzioni ADAS, portando il totale a 22 sistemi disponibili, compresi cambio corsia automatico e frenata per il traffico trasversale anteriore.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
leapmotor leapmotor c10 salone auto parigi
Vedi anche
Studenti ancora in piazza in Francia, l'atto 4 della protesta - Videonews
Meloni nelle Marche, bagno di folla ad Ascoli Piceno - Video
Pensioni, novità e adeguamento in arrivo a novembre - Video
'Ndrangheta, latitante si nascondeva in un villaggio turistico - Il video della cattura
Sanremo, Levante risponde a De Martino: "Quote rosa necessarie, è il momento di cambiare" - Video
Insinna e Cirilli diventano Totò e Charlie Chaplin, l'imitazione sorprendente a 'Tale e Quale' - Video
Legge elettorale, l'opposizione riempie l'Aula di cartelli 'Truffa' e 'Imbroglio' - Video
'Palazzo della droga' a Roma, iniziata la demolizione a Tor Sapienza - Video
News to go
Legge elettorale, oggi il voto definitivo alla Camera
News to go
Dalle bollette al carburante fino agli alimenti, ecco quanto sono cresciuti prezzi
Un MiG-29 ucraino distrugge un drone russo con il suo cannone di bordo - Video
Gattuso e il segreto della Lazio: "Lavoro e rispetto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza