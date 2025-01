LoJack Italia, società del Gruppo CalAmp, rafforza la sua presenza in Europa aprendo una filiale in Francia. LoJack approda sul mercato francese dove il fenomeno dei furti di veicoli è sempre più preoccupante. Secondo i dati Eurostat (2021), la Francia è il Paese europeo in cui si verifica maggior numero di appropriazioni di veicoli, ben 122.000, seguita dall'Italia con oltre 110.000 veicoli rubati, più indietro la Germania (39.000), la Turchia (33.000), i Paesi Bassi (22.000) e la Spagna (20.000).

"Il lancio di LoJack Francia costituisce un nuovo e significativo passaggio nella nostra espansione europea", spiega Maurizio Iperti, Presidente di LoJack. "Con Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito, Italia, Spagna, Portogallo e ora Francia, abbiamo ampliato costantemente la nostra presenza globale, aiutando i nostri clienti (anche quelli paneuropei) a tracciare, monitorare, recuperare e ottimizzare le loro risorse con un'intelligenza connessa unica, che consente di gestire in modo efficace le loro attività".

"Insieme alle soluzioni di rilevamento e recupero dei mezzi rubati, LoJack offrirà sul mercato transalpino soluzioni di mobilità connessa per migliorare la gestione delle flotte aziendali. "Grazie alla nostra piattaforma flessibile e in continua evoluzione (aggiornata ogni due settimane), siamo in grado di offrire alle imprese il monitoraggio della flotta in tempo reale, la gestione e analisi rapida degli indicatori chiave di prestazione, identificando opportunità e massimizzando l'efficienza", conclude Iperti.