Mazda celebra con Slamp la maestria artigianale delle eccellenze italiane

Per la CX-80 realizzata una speciale lampada Hanami in Artisan Red

Una lampada Hanami realizzata nella colorazione esclusiva Artisan Red, affiancata a una Mazda CX-80 nella stessa tonalità. E' l'omaggio con cui Slamp, iconico marchio dell'illuminazione, ha celebrato l'ingresso nel progetto “Eccellenze Italiane” promosso da Mazda Italia in collaborazione con Inghirami Company. E' una iniziativa, parte di un progetto nazionale, che mira a raccontare il valore del "fatto a mano", l’attenzione ai dettagli e la tradizione artigianale unita all'innovazione tecnologica, principi che sono nel Dna della casa di Hiroshima ma che si ritrovano anche nella produzione del marchio fondato da un imprenditore 'visionario', Roberto Ziliani, omaggiato lo scorso anno con il Compasso d’Oro alla Carriera.

Aspettando la rassegna che a giugno a Firenze proporrà al pubblico tutte queste eccellenze, Mazda sta portando avanti un vero e proprio 'giro d'Italia' che ha fatto tappa appunto nella sede di Pomezia, dove nascono i piccoli e grandi capolavori di Slamp. In un evento organizzato con Carpoint, concessionaria ufficiale Mazda e punto di riferimento nel panorama automotive romano Ziliani, presentando la lampada a sospensione disegnata da Adriano Rachele e ispira alla fioritura dei ciliegi, ha ricordato come Slamp sia "una azienda nata da una idea di creatività 'allargata', unica nel suo settore a partire da una idea e arrivare al risultato finito nello stesso impianto" dove designer, tecnici e artigiani abilissimi danno forma a prodotti destinati a arricchire abitazioni, hotel o navi in tutto il mondo.

Un esempio, appunto la speciale Hanami - realizzata a mano dalle talentuose "sarte della luce" di Slamp - pensata per un prodotto che, ha sottolineato Ziliani, "come tutti quelli di Mazda è realizzato con amore": i fiori della lampada, plissettati a mano in Lentiflex – materiale nobile e infrangibile che permette di ricreare i riflessi di un diamante – si distribuiscono su una struttura in acciaio e policarbonato che custodisce le lampadine LED. "In Slamp abbiamo una maniaca disciplina ai dettagli, ma la somma dei particolari non è algebrica, bensì valoriale" ha aggiunto il fondatore di Slamp.