Mercedes-Benz Vans festeggia i 30 anni dello Sprinter, uno dei van più iconici e versatili del panorama mondiale. Lanciato nel 1995, ha dato vita a un’intera categoria di veicoli commerciali di grandi dimensioni, diventando un punto di riferimento per trasporto, logistica e mobilità urbana.

Oggi lo Sprinter è presente in oltre 130 Paesi, con quasi 5 milioni di unità vendute. In Europa domina il mercato dei large vans fino a 5,5 tonnellate. È prodotto in quattro stabilimenti e rappresenta circa la metà delle vendite globali di van Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Sprinter anche in versione full electric

A testimonianza della sua versatilità, viene impiegato nei settori più disparati: commercio, artigianato, consegne espresso, trasporto passeggeri, servizi municipali, forze dell’ordine e camper. Il 75% degli Sprinter viene ulteriormente allestito da partner certificati per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti.

È disponibile in tre lunghezze, con trazione anteriore, posteriore o integrale, ed è pensato per soddisfare esigenze altamente personalizzate.

Con l’arrivo dell’eSprinter, Mercedes-Benz estende le qualità del modello anche alla mobilità elettrica, senza rinunciare a prestazioni e capacità di carico.

Per celebrare il trentennale, la Casa della Stella ha ideato un evento speciale: la “ Sprinter City” , una città temporanea allestita a Berlino dal 19 al 21 marzo 2025, dove clienti e media potranno scoprire oltre 15 configurazioni dello Sprinter.

Tra queste: furgone ristorante, salone mobile, ambulanza, camper, palestra itinerante e officina su ruote. L’iniziativa sarà poi replicata in altri Paesi durante l’anno.

"Lo Sprinter non è solo un prodotto: è un simbolo", ha dichiarato Klaus Rehkugler, responsabile vendite e marketing di Mercedes-Benz Vans. "In 30 anni è diventato sinonimo di affidabilità, innovazione e adattabilità, valori che continueremo a sviluppare nel futuro della mobilità".